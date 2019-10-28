Kadın Girişimciler 4’üncü kez buluştu
Arya Kadın Yatırım Platformu, melek yatırımcılar ile girişimcileri dördüncü kez Bodrum’da buluşturdu. 100’e yakın yatırımcı ve iş insanının katıldığı etkinlikte kadın girişimciler, şirketlerine fon alabilmek için yatırımcılara sunum yaptı.
Özlem Bay Yılmaz
obay@ekonomist.com.tr
Daha çok kadın ortaklı şirketlere yatırım yapılması vizyonuyla yola çıkan Arya Kadın Yatırım Platformu, melek yatırımcılar ile girişimcileri 4’üncü kez Bodrum’da buluşturdu.
Arya Retreat etkinliğine; İnci Holding, Arzum, Fark Holding, Doğuş Çay gibi Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin üst yönetim ve yönetim kurulu üyelerinden tanınmış melek yatırımcılara, Arya Hızlandırma Programı sonucu özel olarak seçilmiş girişimcilerden sponsor markaların temsilcilerine kadar pek çok kişi katıldı.
Bu yıl kilit konuşmacı olarak, Birleşmiş Milletler’den aldığı konuşmacı daveti ile dikkat çeken, Big Chefs restoranlarının kurucusu Gamze Cizreli kendi hikayesini anlattı.
Uluslararası bir yatırım ve varlık yönetim grubu olan, İngiltere merkezli Triangle Investments and Development’tan Deniz Noyan, melek yatırımın yanı sıra çeşitlilik içeren bir portföy yaratmanın önemi, finansal getirinin ötesindeki avantajlar ve Portekiz’de yapılabilecek yatırımla, kişinin kendisine ve ailesine neler katabileceğini katılımcılarla paylaştı.
100’E YAKIN YATIRIMCI
Retreal, sözlüklere göre geri çekilme, kafa dinleme, meselelere biraz dışarıdan bakma anlamına geliyor. En büyük şirketlerden en küçük sosyal girişimlere pek çok organizasyon, retreat etkinlikleri düzenliyor.
Kendi komüniteleriyle tercihen farklı bir ortamda bir araya gelip, hedeflerini revize ediyor, daha verimli çalışmanın ve daha üretken olmanın yollarını arıyorlar.
Arya da; yatırım yapmanın, toplantı odalarının dışına taşması, kişisel gelişim; sosyalleşme, öğrenme ve aynı zamanda ruhu beslemesine vesile olması gerektiğine inanıyor.
Bunun için de yoğun iş hayatı içindeki tecrübeli melek yatırımcılar ve yatırımcı olmak isteyenler için tasarlanan, 100’e yakın yatırımcı ve iş insanının katıldığı Arya Retreat konferansı, 2016’dan beri Bodrum Casa dell’Arte ve Casa Hermanas Hotel’de gerçekleşiyor.
Etkinlikte konuşan Arya Yönetici Ortağı Deniz Duygu “Dünya’da kadın ortaklı şirketlerin fonlanma oranı yüzde 6. Ancak kadınlar birbirlerine yatırım yapmaya başlarsa, aradaki açığı önemli şekilde azaltabiliriz.
Daha çok kadının yatırımcı kimliğini keşfetmesi, melek yatırımcılığı öğrenmesi, Startup ekosistemine girerek iş ve teknoloji dünyasındaki gelişmeleri yakından takip edebilmesi için çalışıyoruz” dedi.
7 KADIN GİRİŞİMCİ
Arya’nın girişimleri hızlandırarak yatırımcı karşısına çıkmaya hazırlayan programı Arya Retreat Pitching Challenge’dan finale kalan kadın girişimciler, şirketlerine fon alabilmek için yatırımcılara sunum yaptı.
Globalde başlatılan plastik atıklarla mücadeleye, sürdürülebilir ve tekrar kullanılabilir ambalaj malzemesiyle katılan Mumo Wrap, Akdeniz tasarımcılarının ürünlerini başta İngiltere olmak üzere dünyaya ulaştıran Hippist, büyük şehirlere doğal et ve şarküteri ürünlerini getiren Nebyan Doğal, kurumları sosyal eğitim platformlarına dönüştüren eğitim teknoloji şirketi Pacer LMS, patentli ve Türkiye’de imal edilen uyku arkadaşı Budizz, satış sonrası müşteri desteğine yeni bir boyut kazandıran dijital asistan Mixoper ve ekolojik deri üretimi yapan Dermoda Deri yatırımcı karşısına çıkarak yatırım almaya çalıştı.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?