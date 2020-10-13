Mynet’in kurucusu Emre Kurtepeli Start Up Dergisine yazdığı yazıda bu soruyu yanıtlıyor: Yatırım alan girişimlerin ortak özellikleri var mı?

Kurttepeli’nin sorulara cevapları şöyle:

Son aylarda Türk girişimcilerinin yatırım haberlerini daha fazla duymaya başladık. Öne çıkan haberlere baktığımızda, Insider’ın 32 milyon dolarlık ve Meditopia’nın 15 milyon dolarlık yatırım turları en dikkat çekenler oldu. Bu iki girişim de pandemi sürecinde daha fazla müşteri buldu ve yatırımcı tarafında ilgi uyandırdı.

Insider, e-ticaretin hızlandığı bir dönemde şirketlere online satışlarını artırma imkanı tanırken Meditopia da eve kapanmış bireylerin mental ve rahatlama ihtiyaçlarını bir uygulamayla sağlamış oldu. iki girişimin de ortak noktası, rekabetin olmadığı pazarlarda uluslararası büyümede uzmanlaşmak olduğu için yabancı yatırımcıların dikkatini kolaylıkla çekebilmeleri. Ayrıca tohum aşamasında ve erken aşamada birçok girişimci yatırım şansı buldu.

Bu yatırımları değerlendirdiğimizde, VC ve melek yatırımların doğasını tekrar hatırlamış oluyoruz. Yatırımların hepsi uzun süreli ve en az 5-6 yıllık bir hedefle tamamlanan yatırımlar. Dolayısıyla pandemi sürecine hepsini bağlamak hatalı olur. Yine de bu dönemde girişiminin doğasını pandemi sonrası yeni dünyaya uyarlayan girişimler, yatırımcıya daha kolay ulaştı.

GİRİŞİMİNİ YURT DIŞINA TAŞIMAK İSTEYENLER *

Kurttepeli, pandemi döneminde start up’ların yaptığı hatalar, girişimini yurt dışına taşımak isteyenler, start upların riskleri azaltmak için yapabilecekleri, e-spor ve oyun sektörüne ilişkin soruları da yanıtlıyor.

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