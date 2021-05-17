Osmanlı’nın güzellik sırrı olan çiğdem çiçeği ile formüle edilmiş bir dermokozmetik markası olan Cosmed, dünyaya açılıyor. Cosmed Kurucusu ve CEO’su Deren Öztürk Mataracı, “Satışını yaptığımız ülke sayısında dokuza ulaştık. Yıl sonuna kadar hedefimiz beş yeni ülke daha eklemek” diyor.

KOBİ GİRİŞİM/Mayıs 2021 tarihli sayıdan

Cosmed, OsmanlI’nın güzellik sırrı olan, harem kadınlarının parlak ve pürüzsüz bir cilt elde etmek için kullandıkları çiğdem çiçeği ile formüle edilmiş bir dermokozmetik markası.

2009 yılında insanların kendilerini daha bakımlı ve mutlu hissetmelerini sağlayacak güvenilir çözümler sunma vizyonu ile kuruldu. Türkiye’de de yerli ve kaliteli bakım ürünleri yapılabilir iddiasını kanıtlamak üzere yola çıkan Cosmed’in öyküsü şirketin kurucusu Deren Öztürk’ün 16 yaşındayken yaptığı bir Paris seyahatinde başladı.

KİŞİYE ÖZEL KOZMETİK

Sokaklarda dolaşırken bitki özleriyle kişiye özel kozmetik ürünleri hazırlayan bir aromaterapi dükkânına rastlayan genç girişimci dükkanın sahibiyle uzun bir sohbete başlıyor. Bu sohbet Öztürk için bir dönüm noktası oluyor.

Genç girişimci süreci şu şekilde anlatıyor: “Dükkanın sahibi kozmetik aşığı Monique isminde bir kadındı ve onunla uzun bir sohbet imkânım oldu. Bitki özlerini karıştırarak yaptığı kozmetik ürünlerini incelerken bana suyun mucizevi gücünü anlattı.

Canlılığın suda başlamasından, doğanın bize hediye ettiği mucizelerden, tedavi ettiği hastalardan ve kendini cilt sorunlarına adamasından konuştuk. 25 yılını kimyanın içinde, su kimyasalları üzerine çalışmalarla geçirmiş, dünyadaki su otoritelerinden biri haline gelmiş bir babanın kızı olarak bu işi benden daha uygun yapabilecek birini düşünemediğini söyledi.”

TÜKETİCİ TRENDLERİ DEĞİŞTİ

Pandemi ile birlikte hem alışveriş hem de bakım alışkanlıkları değişti. Herkesin evde olduğu bu dönemde birçok kullanıcı memnun kaldıkları ürünleri online kanallardan almaya devam etti.

Öztürk, “Sosyal medyanın da etkisiyle tüketiciler daha çok araştırma yapmaya alıştılar ve yine bu araştırmalar sonucunda da birçok yeni kullanıcı markamızı keşfetme imkanı yakaladı” diyor.

Özellikle Kore kozmetiklerinin ön plana çıkması ile güzellik rutinlerinde de farklılıklar gözlemlemeye başladıklarını söyleyen Öztürk, “Çift aşamalı temizlik kavramı son zamanlarda Kore’den ülkemize gelen bir bakım şekli; cildi artık sadece su bazlı bir temizleyici ile arındırmaktansa öncesinde yağ bazlı bir temizleyici ile arındırmak popülerleşti.

Yine asitler ve enzim içerikli ürünler de son zamanlarda bakım rutinlerimizde çokça yer almaya başladı” diyor.

BABA MESLEĞİ KİMYA

Öztürk’ün aklına o gün bir kozmetik markası yaratma fikri düşmeye başladı. Bu fikirden hareketle aile şirketi Deren Kimya, kozmetik alanına yatırım kararı aldı. Bir tesis kuruldu, kozmetik otoriteleriyle görüşüldü, Türkiye pazarı araştırıldı, ürünler çalışıldı.

Dört yılın sonunda, Türk insanının cildine ve sorunlarına yönelik ürünleriyle 2009 yılının eylül ayında Cosmed raflardaki yerini aldı.

Öztürk, “Hedefimiz, dünyanın en başarılı etken maddeleriyle harmanlanmış dermokozmetik ürünler çıkarmayı sürdürerek, herkesin evinde, makyaj çantasında ya da valizinde yer alan uluslararası arenada gururla takip edilen bir Türk markası olmak” diyor.

Cosmed’in sektöre kattığı en büyük farklılık Osmanlı döneminin güzellik çiçeği çiğdemi günümüz kullanıcıları ile buluşturmak oldu. Türkiye’de hatta özellikle Kars bölgesine endemik bir çiçek olan çiğdem çiçeği, ciltte, saçta ve hatta vücut bakımında hücreler arası iletişimi arttırarak vaad edilen ürün performanslarını pekiştiriyor.

Bu özelliği ile yabancı rakiplerden ayrıştıklarını söyleyen Öztürk, bir yandan da Cosmed’in hikayesiyle dünyada çok büyük ilgi gördüğünü belirtiyor. Bugün Cosmed ürünleri dokuz ülkede satılıyor ve bu ülkelerde de dermatologlar tarafından tavsiye ediliyor.

Öztürk, “Markamızın her bir ürünü, güçlü ve uzun araştırmalar sonucunda, dünya standartlarında üretiliyor; eczacı ve dermatologların tavsiyeleriyle son kullanıcıya ulaşıyor. Ürünlerimiz; kaliteli, sağlıklı, güvenilir ve etkili oluşlarının yanı sıra ulaşılabilir fiyatlarıyla da dikkat çekiyor” diyor.

LOGOYU YENİLEDİ

Türkiye genelinde bin 800’ün üzerinde eczane ile çalışan Cosmed’in pandemi ile birlikte saha operasyonları olumsuz etkilendi. Bu dönem özellikle herkesin eczaneye ilaç ve gıda takviyesi almak haricinde girmeye çekindiği, içeride geçirilen sürenin tamamen sıfıra indiği, alışverişlerin eczane kapılarından yapıldığı zorlu bir dönem.

Haliyle bu durum kullanıcıları alternatif satış noktalarına yönlendirdi. Birçok kişi şu anda online satış noktaları üzerinden ürünleri temin ediyor. Şirket, bu süreçle birlikte online pazarda beklentinin çok daha üzerinde büyüdü. 2020’de online kanal büyürken saha ciroları düştüğü için hedefteki yüzde 50 büyüme oranı yüzde 15 olarak gerçekleştirilebildi.

2020 yılının durgunluğu nedeniyle yenilenmeye zaman ayıran şirket, 2021 yılında yenilenmiş logo ve ambalajlarıyla sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Yenilenme stratejisinin arkasında ise dünyaya açılma hedefi var. Öztürk, yeni ambalajları ve konsepti ile çiğdem çiçeğini dünyaya anlatmaya hazır olduklarını söylüyor.

2021 yılında bugüne kadar Moğolistan, Hollanda ve Avustralya’yı da ekleyerek ihracat yapılan ülke sayısını dokuza ulaştıran şirketin yıl sonuna kadar hedefi beş yeni ülke daha eklemek. Cosmed’in ürün gamında 60 ürün bulunuyor. Bu sene yeni iki seri daha eklenmesi planlanıyor. Ayrıca marka gıda takviyesi alanına giriş yapmayı planlıyor.

SEKTÖR BÜYÜYOR

Değişen trendlerle birlikte kozmetik sektörü de büyümeye devam ediyor. Sektör, 2009 yılından beri her yıl ortalama yüzde 10 büyüyor. Sektörün pazar büyüklüğünün 2022 yılında 429.8 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Ayrıca, makyaj malzemelerinin yanı sıra temizlik ve hijyen ürünlerini de kapsayan sektörde, dezenfektan ihracatı yüzde 815.75, kolonya ihracatı yüzde 228.99, sabun ihracatı ise yüzde 43.65 artış gösterdi. Amerikalı ve Avrupalı kozmetik devlerinin domine ettiği pazarda, son dönemde yerli firmalar hem iç pazarda hem ihracatta büyüme ivmeleriyle öne çıkıyor.

Türkiye’de kozmetik alanında Sağlık Bakanlığı’na kayıtlı 6 bin civarında üretici var. Bu firmalar Ortadoğu, Afrika’dan Avrupa’ya kadar pek çok ülkeye ürün gönderiyor. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMÎB) verilerine göre en çok ihracat yapılan ülkeler arasında; Irak, İran, İngiltere, Rusya, Almanya, Fransa, Hollanda, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail yer alıyor.