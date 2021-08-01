Manisa’da 2017 yılından bu yana üretilen Ege’nin Kalbi Natürel Sızma Zeytinyağı, zeytinyağının Oscar’ı olarak bilinen Japan Olive Oil Prize’da (JOOP-Japonya Zeytinyağı Ödülleri) altın madalya kazandı.

KOBİ/GİRİŞİM Temmuz 2021 tarihli sayıdan

Marka, 2021 itibariyle hem Türkiye’de hem de ihracat pazarlarında büyümeyi hedefliyor. Dünyada en çok zeytinyağı üreten dördüncü ülke olan Türkiye, aynı zamanda en çok zeytin tüketen ülke.

Son yıllarda verilen desteklerle 90 milyon olan zeytin ağacı sayısı da 180 milyona ulaştı. Üreticiler de yüksek kalite zeytinyağına ağırlık vererek yurtdışı pazarlara açılmaya başladı.

Bunlardan biri de “Ege’nin Kalbi” markası oldu. Türkiye’de üretilen ve 2017 yılında kurulan Ege’nin Kalbi, Natürel Sızma Zeytinyağı ile dünyanın en önemli yarışmalarından biri olan Japan Olive Oil Prize’da (JOOP-Japonya Zeytinyağı Ödülleri) Altın Madalya kazandı.

AİLE ŞİRKETİ

Ege’nin Kalbi markası 1940’lardan bu yana Türkiye’de zeytinyağı üreten Turan ailesinin girişimiyle kuruluyor. 2017 yılında markalaşarak büyüme kararı alan aile, Ege’nin Kalbi markasının temellerini atıyor.

Manisa’nın Saruhanlı Büyükbelen Bölgesi’nde Ege’nin Kalbi markasıyla natürel sızma, natürel birinci zeytinyağı ve özel seri olarak limitli üretimle piyasaya sunuluyor.

Şirketin kurucularından Halil Turan, zeytinyağında başarıyı nasıl yakaladıklarını şöyle anlatıyor: “Biz ürünlerimizi ekim ayı başında topluyoruz. Topladıktan sonra 4 saat içinde sıkıma geçiyoruz.

Sıkım işleminden sonra krom kazanlarda, hava ile temasını keserek saklıyoruz. Yaklaşık 16 kilo zeytinden bir litre yağ çıkıyor.

Bir ürünün premium kalitede olması için 0.8’den az asit oranına sahip olması, ekim ayı başında toplanması, soğuk sıkım tekniği ile sıkılmış olması ve polifenol oranının yüksek olması gerekiyor.

Biz bunlara ek olarak ağaçlarımıza hiçbir şekilde kimyasal gübre vermiyoruz. Zaten pestisit analizlerimizde ‘0′ sonucu çıkıyor. Bütün bunların bir araya gelmesi ile gerçekten premium kalitede zeytinyağı elde ediliyor.”

Şirketin bundan sonraki hedefi kaliteyi korurken hem iç pazarda hem de ihracatta büyümek. Halen Türkiye’de çeşitli mağazaların yanı sıra online pazarlarda satılan Ege’nin Kalbi ürünleri, yurtdışına da ihraç ediliyor.

Önümüzdeki dönemde ilk hedeflerinin Amerika pazarı olduğunu söyleyen Turan, “New York’ta bir yarışmaya katılacağız. Kalitemizi tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz.

Yıllık 40 ton üretim kapasitemiz var. Büyüme hedefleri doğrultusunda bu rakamı artırmayı hedefliyoruz” diyor.

TÜKETİM ARTIYOR

Covid-19 döneminde sağlıklı yaşama dönüşle beraber zeytin ve zeytinyağı tüketimi de arttı. Halil Turan’a göre aslında son 10 yıldır zeytinyağı tüketimi artıyor.

Genç nesil daha sağlıklı beslenme alışkanlıklarına sahip olduğu için tüketim yükseliyor. Türkiye’de tüketim artmasına rağmen halen kişi başı yıllık tüketim 2 lt civarında.

Ancak Türkiye gibi Akdeniz kıyısı olan ülkelerde ortalama 20 litre zeytinyağı tüketiliyor. Turan, “Türkiye’nin bu konuda biraz daha teşvik edilmeye ihtiyacı var” diyor.