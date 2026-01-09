İran’daki protestolar uçuşları durdurdu: 3 hava yolu şirketinden iptal kararı

İran’daki protestolar Türkiye merkezli havayolu şirketlerinin uçuş planlarını doğrudan etkiledi. Türk Hava Yolları (THY), AJet ve Pegasus, İran'a yönelik seferlerini iptal ettiğini resmen duyurdu.
1 THY, İran'ın 3 kentine planlanan 17 seferi iptal etti
THY'den yapılan açıklamada, "İran'da yaşanan bölgesel gelişmeler nedeniyle 9 Ocak Cuma ve 10 Ocak Cumartesi tarihli Tahran, Tebriz ve Meşhed şehirlerine planlanan toplam 17 seferimiz iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
2 Pegasus Hava Yolları bugün İran'a yapacağı seferleri iptal etti
Alınan bilgiye göre, şirket, İran'a bugün yapacağı seferlerini iptal etti. Yarın yapılacak seferlerin durumuna ilişkin ise şirketten herhangi bir açıklama yapılmadı.
3 AJet, Tahran'a yapacağı 6 seferini iptal etti
AJet'ten yapılan açıklamada, "İran'daki bölgesel gelişmeler nedeniyle 9 Ocak Cuma ve 10 Ocak Cumartesi Tahran'a yapılması planlanan toplam 6 seferimiz iptal edilmiştir. Misafirlerimize seferlerin güncel durumuyla ilgili bilgilendirme yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.
4 Ne olmuştu?
İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı. Tesnim Haber Ajansı, gösterilerde yaralanan polis sayısının 568'e ve milis gücünün (Besic) 66'ya yükseldiğini duyurmuştu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki protestolara ilişkin yaptığı açıklamalarda, protestocuların öldürülmesi halinde ABD'nin yardıma koşacağını ve Tahran yönetimine sert bir darbe vuracağını söylemişti. Devrim Muhafızları Ordusu tarafından 5 Ocak'ta yapılan açıklamada, göstericilere müsamaha gösterilmeyeceği duyurulmuştu.
Ülkedeki 31 eyaletin tamamında meydana gelen gösterilerde 5'i 18 yaşından küçük toplam 34 eylemci ve emniyet güçlerine bağlı 8 kişi hayatını kaybetti.
Ülke genelinde toplam 2 bin 277 kişi gözaltına alındı.