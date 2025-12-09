İstanbul'da barajlar alarm veriyor: Eski köy evleri suların çekilmesi ile ortaya çıktı

Megakent kurak bir sonbahar geçirirken, İstanbul barajlarında ise sular çekiliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki genel doluluk oranı yüzde 17,81 seviyesine inerek, bu oran son 5 yılın en düşük Aralık ayı başlangıcı olarak kayıtlara geçti.

