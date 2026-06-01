Kazakistan’dan Dalaman’a yeni hat: İlk kafile çiçeklerle karşılandı

Yeni bağlantı sayesinde Almatı ve Astana’dan Dalaman’a erişim daha hızlı ve konforlu hale gelirken; Fethiye, Marmaris, Göcek ve çevresindeki turizm destinasyonlarının Orta Asya pazarındaki görünürlüğünün de güçlenmesi hedefleniyor. Sezon boyunca sürdürülecek uçuşlarla birlikte Dalaman Havalimanı’nın uluslararası bağlantı ağının güçlenmesi, Muğla’nın farklı pazarlardaki erişilebilirliğinin artması ve bölge turizmine yönelik hareketliliğin desteklenmesi bekleniyor.