Mühendis, avukat, teknisyen... Zamlı maaşları ne kadar olacak?

Aynı dönemde, memur emeklilerinin aylıklarında yüzde 18,6 artış sağlandı ve 1000 lira seyyanen artıştan memur emeklileri hizmet süreleriyle orantılı olarak yararlandı.

SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında yüzde 12,19 artış gerçekleşti.

Böylece, aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 61 bin 890 liraya, en düşük memur emekli aylığı 22 bin 671 liradan 27 bin 772 liraya yükseldi.

Bu artışların ardından, Ocak 2026 itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylıkları şu şekilde hesaplandı: