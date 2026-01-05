Mühendis, avukat, teknisyen... Zamlı maaşları ne kadar olacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığından elde edilen bilgilere göre, 2026 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmişti.
Bu yılın ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde yüzde 11 ve 1000 lira seyyanen artış öngörülmüştü. 2025 yılının ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 12,19 oldu. Bu orandan kaynaklı olarak ilave yüzde 7,6 artışla birlikte kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere yüzde 18,6 ve 1000 lira seyyanen artış yapıldı.
1 Bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı
Aynı dönemde, memur emeklilerinin aylıklarında yüzde 18,6 artış sağlandı ve 1000 lira seyyanen artıştan memur emeklileri hizmet süreleriyle orantılı olarak yararlandı.
SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında yüzde 12,19 artış gerçekleşti.
Böylece, aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 61 bin 890 liraya, en düşük memur emekli aylığı 22 bin 671 liradan 27 bin 772 liraya yükseldi.
Bu artışların ardından, Ocak 2026 itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylıkları şu şekilde hesaplandı:
2 Memur maaşı ne kadar olacak?
Şube müdürünün (Üniversite mezunu) maaşı 76 bin 659 liradan, 94 bin 384 liraya yükselecek. Üniversite mezunu memur maaşı ise 52 bin 617 liradan 64 bin 397 liraya çıkacak.
3 Öğretmen maaşı ne kadar olacak?
67 bin 766 lira olan uzman öğretmen maaşı, 81 bin 219 lira olacak.
61 bin 146 lira olan öğretmen maaşı ise 73 bin 368'e yükselecek.
4 Polis maaşları da belli oldu
68 bin 84 lira olan polis memuru maaşı ise 81 bin 617 lira olacak. 74 bin 490 liran olan başkomiser maaşı da 89 bin 214 liraya yükselecek.
5 Uzman doktor maaşı ne kadar oldu?
126 bin 199 lira olan uzman doktor maaşı 150 bin 426 liraya yükselecek.
6 Hemşire maaşı ne kadar olacak?
61 bin 759 lira olan üniversite mezunu hemşire maaşı 74 bin 770 liraya ulaşacak.
7 Mühendis maaşı da belli oldu
78 bin 200 lira olan mühendis maaşı da 96 bin 211 liraya çıkacak.
54 bin 547 lira olan iise mezunu teknisyen maaşı 66 bin 870 liraya ulaşacak.
8 Profesör maaşı ne kadar olacak?
111 bin 348 liran olan profesör maaşı 135 bin 89 liraya yükselecek.
73 bin 792 lira olan araştırma görevlisi maaşı da 90 bin 568 lira olacak.