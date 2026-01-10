Oteller için yeni düzenleme: İtfaiye raporu almayan işletmeler kapatılacak

“İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, itfaiye raporu alınması gereken ve malzeme temini için süreç gerektiren eksikliklerin giderilmesi için süre verilen konaklama yerlerinde, eksikliklerin giderilmemesi halinde iş yerlerinin faaliyetlerinin 31 Mayıs 2026 tarihine kadar faaliyetten men edileceği kaydedildi.

Verilen sürenin eksikliklerin giderilmesi için yapı içindeki imalat ve tadilatlar için kullandırılacağı, bu süre içinde faaliyete izin verilmeyeceği de belirtildi.

Ayrıca, süre sonunda itfaiye raporu alamayan iş yerlerinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatının iptal edilerek, işletmenin kapatılacağı vurgulandı.

Resmi Gazete’de yer alan düzenlemenin detayları

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikte şu ifadeler kullanıldı:

MADDE 1- 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe geçici 8 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 9- Bu Yönetmelik kapsamında itfaiye raporu alınması gereken ve 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesi gereğince, malzeme temini için süreç gerektiren eksikliklerin giderilmesi için süre verilmiş olan konaklama yerlerinde, yetkili idarelerce denetim yapılır ve bu denetimler sonucunda, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe uygunluğu gösterir itfaiye raporunun ibraz edilememesi halinde, ek 3 üncü madde kapsamında bu iş yerleri 31/5/2026 tarihine kadar derhal faaliyetten men edilir.

Bu madde kapsamında verilen süre, itfaiye raporunun tanzimi için aykırılıkların ya da noksanlıkların giderilmesini teminen yapı içinde yapılacak imalat ve tadilatlar için kullandırılır ve bu süre içinde faaliyetin icrasına müsaade edilmez.

Süre sonunda itfaiye raporu ibraz edilemeyen iş yerleri, işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilerek kapatılır."