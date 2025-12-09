Van Gölü Havzası'nda 10 bin türlük gizem: Ekolojik denge için neden hayati önem taşıyor?

Koçak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu alanlar yok olunca kelebeklerin yaşam döngüsünü sürdürebileceği ortam kalmıyor. Geven gibi bitkiler toprağı ve yer altı suyunu tutar; aynı zamanda diğer bitkilerin gelişmesine de imkan sağlar. Kelebekler de bu alanlarda gelişir. Ancak bu bitkileri kaldırıp alanları tarlaya dönüştürdüğünüzde belki 5-30 yıl ürün alınabilir, fakat yağışların azalmasıyla birlikte o bölgeler zamanla verimsiz hale gelir. Böylece hem bitkileri hem canlıları kaybederiz. Diğer taraftan habitatlar aşırı otlatma baskısına maruz kaldığında, taş ocaklarıyla dağ stepleri tahrip edildiğinde bu canlıların yaşam alanları geri dönülmez biçimde zarar görecektir."

Bölümü Böcek Araştırma Koleksiyonu'nun amacı nedir?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Böcek Araştırma Koleksiyonu'nun temel amacı; Van Gölü Havzası başta olmak üzere Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşayan böcek ve kelebek türlerini bilimsel yöntemlerle toplayarak kayıt altına almak, bu türleri uzun yıllar korunabilir şekilde arşivlemek, biyolojik çeşitliliği belgeleyerek gelecekte yapılacak ekolojik, taksonomik ve faunistik araştırmalara sağlam bir kaynak oluşturmaktır. Koleksiyon ayrıca araştırmacılar, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için referans niteliğinde bilimsel materyal sağlayarak, yeni türlerin keşfi ve bölgesel fauna çalışmalarının gelişimine önemli katkı sunmayı amaçlamaktadır