12. yargı paketi ne zaman çıkacak? 12. Yargı Paketi meclisten geçti mi?

1. Boşanma Davalarında "Arabuluculuk" Dönemi

Paketin en çok dikkat çeken maddelerinden biri, 8-10 yıl sürebilen çekişmeli boşanma davalarına çözüm getirmeyi hedefliyor.

Hızlı Çözüm: Süreçteki mağduriyetleri önlemek ve vatandaşların yeni hayatlarını kurmalarını kolaylaştırmak amacıyla, çekişmeli boşanma davalarında arabuluculuk hükümleri uygulanacak.

2. Yargılamayı Hızlandıracak "Atlamalı Temyiz"

Yargıdaki dosya yükünü (şu an 12,5 milyon dosya mevcut) azaltmak için sistem sadeleşiyor.

Tek Durak: Dosyaların hem İstinaf hem de Yargıtay süreçlerinden geçerek zaman kaybetmesini önlemek için "Atlamalı Temyiz" müessesesi getirilecek.

Performans Kriteri: Hakimlerin terfi ve atamalarında, verdikleri kararların Yargıtay’dan onanması artık "mutlak kriter" olarak aranacak.