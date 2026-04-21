12. yargı paketi ne zaman çıkacak? 12. Yargı Paketi meclisten geçti mi?

12. Yargı Paketi, 2026 yılı itibarıyla hukuk sistemimizde hem vatandaşları hem de hukukçuları yakından ilgilendiren devrim niteliğinde düzenlemeler vaat ediyor. Peki 12. yargı paketi ne zaman çıkacak? 12. Yargı Paketi meclisten geçti mi?

Ekonomist
 Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıklamalarıyla çerçevesi netleşen 12. Yargı Paketi, Türk hukuk sisteminde "hız" ve "etkinlik" odaklı devrimsel değişiklikler getirmeye hazırlanıyor. Bugün 21 Nisan 2026 Salı itibarıyla, paketin önümüzdeki haftalarda TBMM Başkanlığı’na sunulması ve yasalaşma sürecinin başlaması bekleniyor.

1. Boşanma Davalarında "Arabuluculuk" Dönemi

Paketin en çok dikkat çeken maddelerinden biri, 8-10 yıl sürebilen çekişmeli boşanma davalarına çözüm getirmeyi hedefliyor.

Hızlı Çözüm: Süreçteki mağduriyetleri önlemek ve vatandaşların yeni hayatlarını kurmalarını kolaylaştırmak amacıyla, çekişmeli boşanma davalarında arabuluculuk hükümleri uygulanacak.

 2. Yargılamayı Hızlandıracak "Atlamalı Temyiz"

Yargıdaki dosya yükünü (şu an 12,5 milyon dosya mevcut) azaltmak için sistem sadeleşiyor.

Tek Durak: Dosyaların hem İstinaf hem de Yargıtay süreçlerinden geçerek zaman kaybetmesini önlemek için "Atlamalı Temyiz" müessesesi getirilecek.

Performans Kriteri: Hakimlerin terfi ve atamalarında, verdikleri kararların Yargıtay’dan onanması artık "mutlak kriter" olarak aranacak.

 

 3. Suça Sürüklenen Çocuklar ve Ağırlaştırılmış Cezalar

Son dönemde artan çocuk suçluluğuna karşı "sıfır tolerans" ilkesi benimseniyor.

Yetişkinle Eşit Ceza: Adam öldürme gibi ağır suçlarda, çocukların da yetişkinler gibi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alabilmesinin önü açılacak.

Örgütlere Darbe: Çocukları suçta kullanan örgüt yöneticilerine verilen cezalar 12. Yargı Paketi ile daha da artırılacak.

 4. Cezaevinde AMATEM Süreci

Uyuşturucu suçundan yatan bireylerin tahliye sonrası tekrar suça bulaşmasını önlemek amacıyla rehabilitasyon öne çekiliyor.

Erken Tedavi: Uyuşturucu bağımlısı mahkumların AMATEM süreci, tahliyelerine 6 ay kala henüz cezaevindeyken başlatılacak.
