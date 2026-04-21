  • 23 Nisan'da kargolar çalışıyor mu? 23 Nisan Sürat, PTT, Yurtiçi, Aras kargo firmaları dağıtım yapıyor mu?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na sayılı saatler kala, kargo bekleyen veya gönderi planlayan vatandaşlar için kargo firmalarının çalışma düzeni netleşti. Peki 23 Nisan'da kargolar çalışıyor mu? 23 Nisan Sürat, PTT, Yurtiçi, Aras kargo firmaları dağıtım yapıyor mu?

Ekonomist
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na yalnızca iki gün kala, kargo bekleyen veya gönderi planlayanlar için çalışma düzeni netleşmeye başladı. Bugün 21 Nisan 2026 Salı ve perşembe günü gerçekleşecek resmi tatil öncesi operasyonel süreçlerin nasıl işleyeceği konusunda şu ayrımı yapmakta fayda var: 

 

PTT Kargo ve Resmi Kurumlar

PTT, bir kamu kuruluşu olduğu için tamamen resmi tatil prosedürlerine tabidir.

23 Nisan Perşembe: PTT şubeleri kapalı olacak ve kargo dağıtımı/alımı yapılmayacak.

Hizmet Dönüşü: İşlemler 24 Nisan Cuma sabahı itibarıyla kaldığı yerden devam edecek.

 

 Özel Kargo Firmaları (Yurtiçi, Sürat, Aras, MNG vb.)

Özel kargo şirketlerinde durum kamu kurumlarından biraz daha farklılık göstermektedir. Önceki yılların uygulamaları ve sektör gelenekleri doğrultusunda beklenen tablo şöyledir:

Dağıtım Süreci: Çoğu özel kargo firması, müşteri mağduriyetini önlemek adına dağıtım personeliyle sahada olmaya devam etmektedir. Yani kargonuzun kapınıza gelme ihtimali oldukça yüksektir.

Şube Çalışma Saatleri: Şubeler genellikle bayram günlerinde yarım gün hizmet verebilir veya sadece belirli ana şubeler üzerinden işlem yapabilir. Gönderi teslim etmek için şubeye gitmeden önce telefonla teyit almanızda fayda var.

Müşteri Hizmetleri: Operasyon merkezleri ve çağrı merkezleri genellikle hizmet vermeye devam eder.

 

 

 

Kritik Zaman Çizelgesi

TarihÇalışma DurumuHatırlatma
22 Nisan ÇarşambaNormal MesaiTüm firmalar tam kapasite çalışır.
23 Nisan PerşembeResmi Tatil / Kısmi MesaiPTT kapalı; Özel kargolar büyük oranda dağıtımda.
24 Nisan CumaNormal MesaiTüm birimler standart işleyişine döner.

Gönderi Yapacaklar İçin İpuçları

Erken Teslimat: 23 Nisan'daki olası yoğunluğu veya kısmi çalışma saatlerini göz önünde bulundurarak, acil gönderilerinizi en geç yarın (22 Nisan) öğle saatlerine kadar şubeye teslim etmeniz işinizi garantiye alacaktır.

Kurye Çağırma: 23 Nisan günü mobil uygulamalar üzerinden kurye çağırma hizmetinde gecikmeler yaşanabilir; bu işlemleri bugün veya yarın tamamlamak daha sağlıklıdır.

E-Ticaret Teslimatları: Hepsiburada, Trendyol veya Amazon gibi platformların kendi kargo ağları (Jet, Express vb.) genellikle resmi tatillerde de dağıtıma devam etmektedir.
