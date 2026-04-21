23 Nisan'da kargolar çalışıyor mu? 23 Nisan Sürat, PTT, Yurtiçi, Aras kargo firmaları dağıtım yapıyor mu?

Kritik Zaman Çizelgesi

Tarih Çalışma Durumu Hatırlatma 22 Nisan Çarşamba Normal Mesai Tüm firmalar tam kapasite çalışır. 23 Nisan Perşembe Resmi Tatil / Kısmi Mesai PTT kapalı; Özel kargolar büyük oranda dağıtımda. 24 Nisan Cuma Normal Mesai Tüm birimler standart işleyişine döner.

Gönderi Yapacaklar İçin İpuçları

Erken Teslimat: 23 Nisan'daki olası yoğunluğu veya kısmi çalışma saatlerini göz önünde bulundurarak, acil gönderilerinizi en geç yarın (22 Nisan) öğle saatlerine kadar şubeye teslim etmeniz işinizi garantiye alacaktır.

Kurye Çağırma: 23 Nisan günü mobil uygulamalar üzerinden kurye çağırma hizmetinde gecikmeler yaşanabilir; bu işlemleri bugün veya yarın tamamlamak daha sağlıklıdır.

E-Ticaret Teslimatları: Hepsiburada, Trendyol veya Amazon gibi platformların kendi kargo ağları (Jet, Express vb.) genellikle resmi tatillerde de dağıtıma devam etmektedir.