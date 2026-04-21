23 Nisan'da kargolar çalışıyor mu? 23 Nisan Sürat, PTT, Yurtiçi, Aras kargo firmaları dağıtım yapıyor mu?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na yalnızca iki gün kala, kargo bekleyen veya gönderi planlayanlar için çalışma düzeni netleşmeye başladı. Bugün 21 Nisan 2026 Salı ve perşembe günü gerçekleşecek resmi tatil öncesi operasyonel süreçlerin nasıl işleyeceği konusunda şu ayrımı yapmakta fayda var:
PTT Kargo ve Resmi Kurumlar
PTT, bir kamu kuruluşu olduğu için tamamen resmi tatil prosedürlerine tabidir.
23 Nisan Perşembe: PTT şubeleri kapalı olacak ve kargo dağıtımı/alımı yapılmayacak.
Hizmet Dönüşü: İşlemler 24 Nisan Cuma sabahı itibarıyla kaldığı yerden devam edecek.
Özel Kargo Firmaları (Yurtiçi, Sürat, Aras, MNG vb.)
Özel kargo şirketlerinde durum kamu kurumlarından biraz daha farklılık göstermektedir. Önceki yılların uygulamaları ve sektör gelenekleri doğrultusunda beklenen tablo şöyledir:
Dağıtım Süreci: Çoğu özel kargo firması, müşteri mağduriyetini önlemek adına dağıtım personeliyle sahada olmaya devam etmektedir. Yani kargonuzun kapınıza gelme ihtimali oldukça yüksektir.
Şube Çalışma Saatleri: Şubeler genellikle bayram günlerinde yarım gün hizmet verebilir veya sadece belirli ana şubeler üzerinden işlem yapabilir. Gönderi teslim etmek için şubeye gitmeden önce telefonla teyit almanızda fayda var.
Müşteri Hizmetleri: Operasyon merkezleri ve çağrı merkezleri genellikle hizmet vermeye devam eder.
Kritik Zaman Çizelgesi
|Tarih
|Çalışma Durumu
|Hatırlatma
|22 Nisan Çarşamba
|Normal Mesai
|Tüm firmalar tam kapasite çalışır.
|23 Nisan Perşembe
|Resmi Tatil / Kısmi Mesai
|PTT kapalı; Özel kargolar büyük oranda dağıtımda.
|24 Nisan Cuma
|Normal Mesai
|Tüm birimler standart işleyişine döner.
Gönderi Yapacaklar İçin İpuçları
Erken Teslimat: 23 Nisan'daki olası yoğunluğu veya kısmi çalışma saatlerini göz önünde bulundurarak, acil gönderilerinizi en geç yarın (22 Nisan) öğle saatlerine kadar şubeye teslim etmeniz işinizi garantiye alacaktır.
Kurye Çağırma: 23 Nisan günü mobil uygulamalar üzerinden kurye çağırma hizmetinde gecikmeler yaşanabilir; bu işlemleri bugün veya yarın tamamlamak daha sağlıklıdır.
E-Ticaret Teslimatları: Hepsiburada, Trendyol veya Amazon gibi platformların kendi kargo ağları (Jet, Express vb.) genellikle resmi tatillerde de dağıtıma devam etmektedir.