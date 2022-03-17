Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü

Özellikleri itibarıyla “simgelerin köprüsü” olarak anılan, mühendisliğindeki detaylarla öne çıkan “dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü” unvanına sahip 4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü ile iki kıta arasındaki yolculuk süresi 6 dakikaya düşecek.

Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin kara yolu ulaşım projeleriyle entegrasyonu sağlanacak, bu bölgelerde ekonomik gelişime ve sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkan sunulacak.