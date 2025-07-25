Şirketten yapılan açıklamada, EPDK'nın uluslararası alanda önemli hukuk zaferine imza atarak 2 yıldır süren tahkim davasını kazandığı kaydedildi.

Açıklamada, 2022'de İtalya merkezli enerji şirketi Enel S.p.A'nın, Isparta'daki güneş enerjisi santraline ilişkin EPDK tarafından önlisansının iptal edilmesinin hukuka aykırı olduğu iddiası ile Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözümü Merkezi nezdinde Türkiye aleyhine tahkim davası açtığı ve şirketin önlisans iptalinin Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Cumhuriyeti Arasında 2 Mart 2004'te yürürlüğe giren Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma'yı ihlal ettiği iddia edilerek yaklaşık 30 milyon dolar tazminat talebinde bulunduğu kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü koordinasyonunda EPDK tarafından yönetilen ve 2 yılı aşkın süre devam eden hukuk mücadelesinin neticesinde kazananın Türkiye olduğu aktarılan açıklamada, yapılan yargılama sonucunda, uluslararası hakem heyetinin oy birliğiyle EPDK'yı haklı bulduğu, davacının tüm talepleri esastan reddedilerek davanın Türkiye lehine neticelendirildiği bilgisine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, uluslararası hakem heyetinin aldığı bu kararla EPDK'nın söz konusu önlisans iptaline ilişkin işlem ve süreçlerinin Türk hukuku ve uluslararası hukuk standartlarına uygun olduğu kararına varıldığını belirtti.

Yılmaz, kararın Türkiye'de enerji piyasalarında yürütülen faaliyetlere yönelik EPDK işlemlerinin hukuka uygunluğunu göstermesi açısından büyük önem taşıdığına dikkati çekti. AA