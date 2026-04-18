2026 bekçi alımı ne zaman? Bu sene bekçi alımı olacak mı?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde mahalle ve çarşı güvenliğini sağlamak isteyen adaylar için 2026 yılı bekçilik alımı süreci, geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle yeni bir boyut kazandı.
2026 Bekçilik Başvurusunda "Kırmızı Çizgiler"
Yeni yönetmelikle birlikte adayların önüne üç ana bariyer eklendi veya netleştirildi:
Fiili Askerlik Şartı: Erkek adaylar için "askerlikle ilişiği bulunmamak" ibaresi artık yeterli değil. Yeni düzenleme ile askerlik görevini fiilen tamamlamış olma zorunluluğu getirildi. Bu, tecilli olan lise veya üniversite mezunlarının başvuru yapamayacağı anlamına geliyor.
İkamet Zorunluluğu: Başvuru yapılan il sınırları içinde en az bir yıldır kesintisiz ikamet ediyor olma şartı getirildi. Bu maddeyle, görev yapacağı bölgeyi ve mahalle kültürünü tanıyan kişilerin istihdam edilmesi hedefleniyor.
Siyasi Parti Üyeliği: En dikkat çeken maddelerden biri de siyasi aidiyetle ilgili. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya yan kuruluşuna üyeliği bulunanların başvuruları doğrudan geçersiz sayılacak. Üyeliğin sadece "askıya alınmış" olması yeterli değil; resmi olarak sonlandırılmış olması gerekiyor.
Güncel Başvuru Kriterleri Özeti
Bu köklü değişikliklerin yanı sıra, standart kriterler de güncelliğini koruyor:
Eğitim: En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
Yaş: 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak.
Sicil ve Güvenlik: Ağır suçlardan hüküm giymemiş olmak, kamu haklarından mahrum olmamak ve silahlı görev yapmaya engel bir durumu bulunmamak.
Çalışma Saatleri: Yönetmelikle birlikte bekçilerin haftalık 40 saatlik çalışma süresinin, valilik onayıyla en fazla 56 saate kadar çıkarılabileceği de hükme bağlandı.
Yeni Alım Ne Zaman?
Sizin de belirttiğiniz gibi, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) veya Polis Akademisi henüz 2026 yılı alım takvimini ve kontenjan sayılarını resmen duyurmadı. Ancak mevzuattaki bu köklü güncellemeler, genellikle çok yakın bir tarihte yapılacak olan büyük bir alımın ön hazırlığı olarak değerlendirilir.
18 Nisan 2026 itibarıyla sistemde bir ilan görünmese de, şartları taşıyan adayların özellikle ikametgah ve askerlik belgelerini şimdiden kontrol etmeleri büyük önem taşıyor.