2026 bekçi alımı ne zaman? Bu sene bekçi alımı olacak mı?

2026 Bekçilik Başvurusunda "Kırmızı Çizgiler"

Yeni yönetmelikle birlikte adayların önüne üç ana bariyer eklendi veya netleştirildi:

Fiili Askerlik Şartı: Erkek adaylar için "askerlikle ilişiği bulunmamak" ibaresi artık yeterli değil. Yeni düzenleme ile askerlik görevini fiilen tamamlamış olma zorunluluğu getirildi. Bu, tecilli olan lise veya üniversite mezunlarının başvuru yapamayacağı anlamına geliyor.

İkamet Zorunluluğu: Başvuru yapılan il sınırları içinde en az bir yıldır kesintisiz ikamet ediyor olma şartı getirildi. Bu maddeyle, görev yapacağı bölgeyi ve mahalle kültürünü tanıyan kişilerin istihdam edilmesi hedefleniyor.

Siyasi Parti Üyeliği: En dikkat çeken maddelerden biri de siyasi aidiyetle ilgili. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya yan kuruluşuna üyeliği bulunanların başvuruları doğrudan geçersiz sayılacak. Üyeliğin sadece "askıya alınmış" olması yeterli değil; resmi olarak sonlandırılmış olması gerekiyor.