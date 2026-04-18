Okullar ne zaman kapanıyor? 2026 yaz tatili ne zaman başlıyor, hangi tarihte?

Eğitim öğretim yılının sonuna doğru ilerlerken, bahar aylarının gelmesiyle birlikte tatil planları da iyice hız kazandı. Hem öğrenciler hem veliler okulların hangi tarihte kapanacağını merak ediyor.
Okullar Ne Zaman Kapanacak?
MEB’in resmi çalışma takvimine göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.
Karne Günü: 26 Haziran 2026
Yaz Tatili Başlangıcı: 26 Haziran 2026 (Mesai bitimiyle birlikte)
Süre: Öğrenciler, yaklaşık 3 ay sürecek olan uzun bir yaz tatiline bu tarihte resmen adım atacaklar.
Eğitim Takviminde Kalan Tatiller ve Önemli Günler
Haziran sonuna kadar olan süreçte okulların kapalı olacağı veya kutlama yapılacağı diğer resmi günler ise şöyledir:
|Tarih
|Önemli Gün / Tatil Durumu
|23 Nisan Perşembe
|Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Resmi Tatil)
|1 Mayıs Cuma
|Emek ve Dayanışma Günü (Resmi Tatil)
|19 Mayıs Salı
|Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Resmi Tatil)
|27 - 30 Mayıs
|Kurban Bayramı (Okullar Tatil)
|26 Haziran Cuma
|Okulların Kapanışı (Yaz Tatili Başlangıcı)
Öğrenciler ve Veliler İçin Notlar
Yaz Tatili Planlaması: 2026-2027 eğitim yılının Eylül ayının ikinci haftasında başlaması bekleniyor. Bu da öğrencilere yaklaşık 10-11 haftalık kesintisiz bir dinlenme süresi tanıyacak.
Sınav Takvimi: Özellikle LGS ve YKS maratonundaki öğrenciler için okulların kapanma tarihi, sınavların hemen sonrasına denk geldiği için tam bir "rahatlama" dönemi olacak.