ARA
DOLAR
44,82
0,23%
DOLAR
EURO
52,75
-0,09%
EURO
ALTIN
6898,83
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  Okullar ne zaman kapanıyor? 2026 yaz tatili ne zaman başlıyor, hangi tarihte?

Okullar ne zaman kapanıyor? 2026 yaz tatili ne zaman başlıyor, hangi tarihte?

Yaz tatili için geri sayım başlarken, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini netleştirdi. Bugün 18 Nisan 2026 Cumartesi; yani ikinci dönemin son düzlüğüne girmiş bulunuyoruz. Peki Okullar ne zaman kapanıyor? 2026 yaz tatili ne zaman başlıyor, hangi tarihte?

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

Okullar ne zaman kapanıyor? 2026 yaz tatili ne zaman başlıyor, hangi tarihte?

Eğitim öğretim yılının sonuna doğru ilerlerken, bahar aylarının gelmesiyle birlikte tatil planları da iyice hız kazandı. Hem öğrenciler hem veliler okulların hangi tarihte kapanacağını merak ediyor. 

Okullar Ne Zaman Kapanacak?

MEB’in resmi çalışma takvimine göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.

Karne Günü: 26 Haziran 2026

Yaz Tatili Başlangıcı: 26 Haziran 2026 (Mesai bitimiyle birlikte)

Süre: Öğrenciler, yaklaşık 3 ay sürecek olan uzun bir yaz tatiline bu tarihte resmen adım atacaklar.

Eğitim Takviminde Kalan Tatiller ve Önemli Günler

Haziran sonuna kadar olan süreçte okulların kapalı olacağı veya kutlama yapılacağı diğer resmi günler ise şöyledir:

TarihÖnemli Gün / Tatil Durumu
23 Nisan PerşembeUlusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Resmi Tatil)
1 Mayıs CumaEmek ve Dayanışma Günü (Resmi Tatil)
19 Mayıs SalıAtatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Resmi Tatil)
27 - 30 MayısKurban Bayramı (Okullar Tatil)
26 Haziran CumaOkulların Kapanışı (Yaz Tatili Başlangıcı)

Öğrenciler ve Veliler İçin Notlar

Yaz Tatili Planlaması: 2026-2027 eğitim yılının Eylül ayının ikinci haftasında başlaması bekleniyor. Bu da öğrencilere yaklaşık 10-11 haftalık kesintisiz bir dinlenme süresi tanıyacak.

Sınav Takvimi: Özellikle LGS ve YKS maratonundaki öğrenciler için okulların kapanma tarihi, sınavların hemen sonrasına denk geldiği için tam bir "rahatlama" dönemi olacak.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL