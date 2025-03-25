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21 yıllık serüven: Güler Sabancı görevini bırakıyor

Sabancı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, 2004'ten bu yana sürdürdüğü holdingin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini, 27 Mart itibarıyla bırakacak.

25 Mart 2025 | 09:31
21 yıllık serüven: Güler Sabancı görevini bırakıyor

Sabancı Holding'den yapılan açıklamaya göre, merhum Sakıp Sabancı'nın vefatının ardından Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığını devralan ve 21 yıllık süreçte holdingin stratejik yapılanması ve dünya ölçeğindeki başarılarına liderlik eden Güler Sabancı, 27 Mart'taki genel kurulda son kez Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı unvanıyla hissedarlarla bir araya gelecek.

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanlığı ve Sakıp Sabancı Müzesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerine devam edecek olan Güler Sabancı, filantropi, eğitim ve sanat alanında yapacağı çalışmalarla, Türkiye'nin çağdaşlaşma yolculuğuna ve toplumsal kalkınmasına destek olmayı sürdürecek.

‘TÜM BÜYÜKLERİMİ MİNNET VE ŞÜKRANLA ANIYORUM’

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güler Sabancı, topluluklarının, güçlü finansal yapısı, yeniliğe ve teknolojiye açık kültürü, üstün insan kaynakları, kurumsallaşmada öncü yönetim sistemleri ve iş ahlakıyla yeni döneme hazır olduğunu belirtti.

Sabancı, başta Sakıp Sabancı olmak üzere Sabancı kardeşler ile başlayan 47 yıllık çalışma hayatı için, miras bırakan, hayatta olan ve olmayan tüm büyüklerini minnet ve şükranla andığını aktararak, şunları kaydetti:

"21 yılı Yönetim Kurulu Başkanı olarak, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, yönetim ekibimiz ve Sabancılı çalışma arkadaşlarımla, hep beraber topluluğumuzu ülkemizde ve yurt dışında önemli bir seviyeye getirmiş, birçok görevi başarıyla tamamlamış ve topluluğumuzun itibarını hak ettiği şekilde temsil etmiş olmanın verdiği iç huzuru ile Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini bırakıyorum."

Sabancı Holding'in yeni Yönetim Kurulu, 27 Mart'ta düzenlenecek genel kurulda seçilecek. Yeni yönetim kurulunun görev dağılımı kapsamında, başkanlık görevine, hala Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Hayri Çulhacı'nın önerilmesi planlanıyor.

Hayri Çulhacı 35 yıldır Sabancı Topluluğu'nda bulunmakta olup, Sabancı Holding'de Yürütme Kurulu Üyeliği, Akbank Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ile Sabancı Holding ve iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

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Akbank temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Aztek Teknoloji'den temettü kararı
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (25 Mart)
Anadolu Hayat temettü tarihi ve miktarı kesinleşti (2025)
THY'den geri alım açıklaması (24 Mart)
24 Mart borsada gün sonu rakamları
Aksa Akrilik'ten tesis yatırımı duyurusu
Bugün temettü dağıtacak 1 şirket var: 5.327 TL
SASA'dan kredi notu açıklaması
Akçansa temettü 2025 ne zaman? Ödeme tarihi ve miktarı
KAP'ın internet sitesi yenilendi
Borsada emir/işlem oranı ve ücretinde değişiklik
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