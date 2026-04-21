ARA
DOLAR
44,91
0,10%
DOLAR
EURO
52,79
0,01%
EURO
ALTIN
6822,48
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
23 Nisan etkinlikleri iptal mi? 23 Nisan gösterileri iptal mi oldu?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na sayılı günler kala, son dönemde yaşanan üzücü olaylar nedeniyle kutlamaların akıbeti en çok merak edilen konuların başında geliyor. Peki 23 Nisan etkinlikleri iptal mi? 23 Nisan gösterileri iptal mi oldu?

Ekonomist
[email protected]

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na sadece iki gün kala, kutlama programları ve tatil takvimi netlik kazandı. Bugün 21 Nisan 2026 Salı itibarıyla, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan üzücü olayların gölgesinde bayram hazırlıkları devam ediyor.

23 Nisan etkinlikleri iptal mi?

Türkiye genelinde 23 Nisan törenlerinin iptal edilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Ancak kutlamaların "tonu" ve "içeriği" bölgeye göre değişiklik göstermektedir:

Resmi Törenler: Okullardaki şiir okumaları, koro gösterileri ve valiliklerin düzenlediği resmi törenler eksiksiz yapılacaktır.

Eğlence ve Konser Kısıtlamaları: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi gibi bazı yerel yönetimler, bölgedeki yas havası nedeniyle konser ve büyük sahne eğlencelerini iptal etti.

Odak Noktası: Bu yıl kutlamalarda eğlenceden ziyade, milli egemenlik vurgusu ve dayanışma ruhu ön planda tutulacak.

Şehir Bazlı Değişiklikler

Özellikle deprem bölgesindeki illerimiz (Kahramanmaraş gibi) ve çevre illerde etkinlikler daha vakur bir atmosferde geçecek. Birçok belediye, bütçesini ve enerjisini çocuklar için düzenlenen eğitici atölyelere ve moral etkinliklerine kaydırmış durumda.

Vatandaşlar İçin Kısa Notlar

Ulaşım: Birçok büyükşehirde (İstanbul, Ankara, İzmir) 23 Nisan günü toplu taşımanın ücretsiz veya indirimli olması beklenmektedir. Lütfen yerel belediyenizin güncel duyurularını kontrol edin.

Okul Programları: Okulların tören saatleri genellikle sabah 09:00 - 10:30 saatleri arasında başlamaktadır.

Tatil Takvimi: 22 Nisan ve 23 Nisan

Çalışanlar ve öğrenciler için mesai/ders durumları şu şekildedir:

TarihDurumAçıklama
22 Nisan ÇarşambaTam Gün MesaiBugün veya yarın (22 Nisan) için bir tatil veya yarım gün uygulaması yoktur. Okullar ve kamu kurumları tam gün açıktır.
23 Nisan PerşembeResmi TatilUlusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle okullar, üniversiteler ve kamu daireleri kapalı olacaktır.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL