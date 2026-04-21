23 Nisan etkinlikleri iptal mi? 23 Nisan gösterileri iptal mi oldu?

Türkiye genelinde 23 Nisan törenlerinin iptal edilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Ancak kutlamaların "tonu" ve "içeriği" bölgeye göre değişiklik göstermektedir:

Resmi Törenler: Okullardaki şiir okumaları, koro gösterileri ve valiliklerin düzenlediği resmi törenler eksiksiz yapılacaktır.

Eğlence ve Konser Kısıtlamaları: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi gibi bazı yerel yönetimler, bölgedeki yas havası nedeniyle konser ve büyük sahne eğlencelerini iptal etti.

Odak Noktası: Bu yıl kutlamalarda eğlenceden ziyade, milli egemenlik vurgusu ve dayanışma ruhu ön planda tutulacak.