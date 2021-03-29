Türkiye’nin taşıyıcı sektörleri arasında yer alan inşaat alanında Türkiye’nin ve bölgenin en büyük iş birliği platformu olan Yapı Fuarı – Turkeybuild Istanbul, bu yıl 43’üncü kez hibrit yaklaşımla kapılarını açacak. TÜYAP’ta gerçekleştirilecek, 14 ülkeden 240 yabancı satın alma profesyonelini yerli üreticilerle bir araya getirecek Fuar, Türkiye’ye yüksek döviz girdisi sağlayan ve her dönemde dinamizmini koruyan yapı sektörüne bu yılda önemli katkı sunacak. Tüm sağlık önlemlerinin Safe & Secure Standartları çerçevesinde alındığı fuar ortamının yanı sıra, Hyve Connect sayesinde uzaktan katılım da mümkün olacak.

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İçinden geçtiğimiz dönemde özellikle yerel ekonomilerin kalkınması, yerli üreticilerin yeni iş birlikleri kurabilmesi için fuarların çok önemli olduğunu belirten Turkeybuild Istanbul Fuar Direktörü Banu Keskin, Türkiye için hedef pazarlar arasında yer alan Afrika ve Orta Doğu ülkelerinin fiziksel ve sanal ticaret platformu Hyve Connect aracılığı ile fuara alım heyeti programı kapsamında katılmalarının çok önemli olduğunu belirtti.



Pandemi Öncesine Göre Uluslararası Alım Heyeti Sayısında Artış Var

Türkiye’nin lojistik kabiliyeti başta olmak üzere ticari anlamda tüm dünyada olumlu ayrışan ülkeler arasında yer aldığını belirten Keskin, şöyle devam etti: “Hyve Group olarak pandemi döneminde Türkiye’de düzenleyeceğimiz ikinci fuarımız 6 – 9 Nisan tarihlerinde Yapı Fuarı – Turkeybuild Istanbul olacak. Fuarımıza, Ticaret Bakanlığı’mızın kararı ile önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da yüzde 50 teşvik imkânı sunuluyor. Katılımcılarımıza, yeni iş birlikleri tesis edebilmeleri için hiç olmadığı kadar yoğun bir görüşme trafiği fırsatı yaratıyoruz. Güncel bilgilere göre, 128 ülkeden 15 binin üzerinde ziyaretçi fuarımız için davetiye aldı. 2019 yılındaki Fuarımıza göre profesyonel ziyaretçi sayısında yüzde 7, toplam ziyaretçi sayısında ise yüzde 25’lik bir artış söz konusu. Önümüzdeki bir hafta içerisinde sayıların artacağını öngörüyoruz. Türkiye’ye döviz girişini artırmak, özellikle yerli üreticilerimizin ihracat imkanlarını çeşitlendirmek adına 2019 yılına göre fırsatlarımızı hem nitelik hem de nicelik açısından geliştiriyoruz. Bu nedenle de bu yıl Fuar kapsamında 1 milyar euro’luk bir ticaret hacmi oluşturmayı hedefliyoruz.”

Keskin; şu ana kadar Fas, Tunus, Cezayir, Kamerun, Gürcistan, Uganda, Nijerya, Pakistan, Lübnan, Sudan, Umman, Ürdün, Azerbaycan, Kosova’dan güçlü alım heyetlerinin fuarda yer alacaklarını ekledi.



Hyve Connect ile Daha Geniş Katılımlı, Daha Güçlü Bir Yapı Fuarı

“Güvenli Ticaret, 365 Gün Fuarcılık” yaklaşımı doğrultusunda, fuara fiziksel olarak katılamayacak alıcıları, 2018’den bu yana kullanılan sanal ticaret platformu Hyve Connect aracılığı ile İstanbul’da çevrimiçi ağırlayacaklarını hatırlatan Keskin, “Platformumuz, sadece pandemi nedeniyle değil, iş planlarındaki yoğunlukları nedeniyle fuarımıza fiziki olarak katılamayan alıcıları da ağırlayacak. Bu da katılımcılarımız için bulundukları noktadan daha çok sayıda alıcı ile buluşmaları anlamına geliyor” dedi.



Sektörün Kanaat Önderleri Yapı Fuarı Etkinliklerinde Söz Alacak

Özellikle bu dönemde ekonominin hareketliliğin, sürdürülebilir iş birliklerinin ve yeni ticari fırsatların yaratılması için fuarların gerçekleştirilmesinin tüm ekonomiler için kritik başarı faktörü olduğunu vurgulayan Keskin, sektöre yenilikçi çözümler sunarak teknoloji ihracatında ön alan girişimcileri de fuar boyunca Yapı Tech Garage etkinlik alanında ağırlayacaklarını belirtti. Verimli bir etkinlik programı hazırladıklarını, uzman ve kanaat önderi isimlerin gerçekleştirecekleri değerlendirmelerle sektör için bir kuzey yıldızı olma misyonunu sürdüreceklerini belirten Keskin, Yapı Fuarı’nın dolu dolu bir programla 6 Nisan 2021 tarihinde 13:30’da TÜYAP’ta kapılarını açacağını hatırlattı.

Fuarın ilk günü saat 13:30’da gerçekleştirilecek Başkanlar Forumu’nda ekonomist Dr. Can Fuat Gürlesel moderatörlüğünde; Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çetin Tecdelioğlu, ÇEDBİK Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Ünver Karaer, Deprem İzolasyon Derneği Başkanı Mehmet Emre Özcanlı ve GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, yapı ihracatı ve sürdürülebilir yenilik fırsatlarını paylaşacak. Sektörün kanaat önderleri, 2021 ve sonrası için Türkiye yapı sektörünün hangi fırsatları değerlendirebileceğine dair öngörülerini aktaracak.

Fuar boyunca sürecek etkinliklerde; sağlıklı yapılaşma için kilit roldeki başarı faktörlerinin neler olduğu ve nasıl uygulanabileceği, yapı sektöründe sürdürülebilir büyümenin nasıl gerçekleştirilebileceği, pandemi ve sonrası dönemde oluşturulabilecek dirençli kamusal alanlarla ilgili yaklaşımlar ve fikir önderlerini buluşturacak yenilikçi üretim ve yatırım modelleri konuları kapsamlı bir şekilde paylaşılacak. Fuarın son günü ise Yapı Tech Garage Maraton sunumlarında girişimciler, yapı sektörünü nasıl dönüştürebileceklerini, geliştirdikleri iş ve uygulama modelleri ile uyguladıkları yenilikçi yaklaşımları detaylıca aktaracak.



Güvenli Ticaret için Safe & Secure Standartları

Alıcıların fuara katılımları ile oluşturulacak yeni iş birliği fırsatları kadar, en az tüm fuar paydaşlarının sağlığı ve güvenliğinin de kendileri için öncelik olduğunu vurgulayan Keskin, sağlık ve güvenlik önceliğinden hareketle Safe & Secure standartlarını geliştirdiklerini hatırlattı. Keskin, şöyle devam etti: “AEO (Etkinlik Organizatörleri Derneği) ve UFI (Uluslararası Fuarlar Derneği) gibi sektörel kuruluşlar, önde gelen etkinlik merkezleri ve ulusal sağlık kurumları ile birlikte çalışarak uygulamaya koyduğumuz Safe & Secure Standartları, tüm etkinliklerimiz için önceden uygulamaya koyduğumuz önlemlerimizin geliştirilmiş bir versiyonu. Safe & Secure Standartları; COVID-19 göz önüne alınarak tesis edilen yeni sanayi standartlarını da artık kapsayan, halihazırda bulunduğu pazarda öncü sağlık ve güvenlik önlemlerimizin geliştirilmiş bir versiyonudur. Safe & Secure önlemlerimiz Sosyal Mesafe, Koruma ve Tespit, Temizlik ve Hijyen, Bildirim başlıklarını içeriyor. Yeni önlemlerin nerede uygulandığını göstermek amacıyla ayrıca bir de Safe & Secure logosu da tasarladık.”

Katılımcı ve ziyaretçileri başta olmak üzere Fuarda yer alacak tüm paydaşlar için Safe & Secure uygulamalarının tüm detaylarına aşağıdaki link’ten ulaşabilirsiniz:

Hyve Safe & Secure Standartları: https://yapifuari.com.tr/Sayfa/hyve-safe-secure-standartlari

Fuar boyunca yer alacak verimli, yeni iş birliği fırsatları sunacak ve sektörün gidişatına yönelik önemli ip uçlarının yer alacağı etkinliklerin detayına ise aşağıdaki link’ten ulaşabilirsiniz:

Yapı Arena Etkinlikleri: https://yapifuari.com.tr/Etkinlik-Programı

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