ARA
DOLAR
41,29
0,06%
DOLAR
EURO
48,43
0,26%
EURO
GRAM ALTIN
4846,29
0,74%
GRAM ALTIN
BIST 100
10555,50
0,66%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • ABD Büyükelçiliği'nden doğum amaçlı vize uyarısı geldi

ABD Büyükelçiliği'nden doğum amaçlı vize uyarısı geldi

ABD Ankara Büyükelçiliği'nden uyarı var... Yapılan açıklamada ABD vizesinin ülkede doğum yapıp çocuğun Amerikan vatandaşlığı almasını sağlamak için kullanılamayacağı belirtildi.


Son Güncellenme:
ABD Büyükelçiliği'nden doğum amaçlı vize uyarısı geldi

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçiliği, çocuklarına Amerikan vatandaşlığı kazandırmak amacıyla ABD'de doğum yapmayı planlayan kişilere önemli bir uyarıda bulundu. 

Büyükelçilik, bu durumun tespit edilmesi durumunda vize başvurusunun reddedilmesine neden olabileceğini açıkladı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, resmî sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Amerika Birleşik Devletleri vizenizi, ABD'de doğum yapıp çocuğunuzun Amerikan vatandaşlığı almasını sağlamak maksadıyla kullanmak yasaktır. Konsolosluk görevlisi, seyahat amacınızın bu olduğu kanaatine varırsa vize başvurunuz reddedilecektir."

 

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL