Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçiliği, çocuklarına Amerikan vatandaşlığı kazandırmak amacıyla ABD'de doğum yapmayı planlayan kişilere önemli bir uyarıda bulundu.



Büyükelçilik, bu durumun tespit edilmesi durumunda vize başvurusunun reddedilmesine neden olabileceğini açıkladı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, resmî sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Amerika Birleşik Devletleri vizenizi, ABD'de doğum yapıp çocuğunuzun Amerikan vatandaşlığı almasını sağlamak maksadıyla kullanmak yasaktır. Konsolosluk görevlisi, seyahat amacınızın bu olduğu kanaatine varırsa vize başvurunuz reddedilecektir."