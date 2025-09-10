ARA
  252 km ile radara yakalandı ama muhtemelen ceza almayacak

Almanya'nın sakin Sylt adasında bir sürücü 50 km/sa hız sınırını fazlasıyla zorlayarak 252 km/sa hıza ulaştı. Ancak muhtemelen ceza almayacak. Peki, neden?


Chip Online'nın Alman basınına dayandırdığı haberine göre  olay Temmuz ayında yaşandı. Mayıs ayında da benzer bir şekilde 50 km hız sınırırının bulunduğu bölgede 249 km/sa hıza ulaşan başka bir sürücü tespit edilmişti.

Yetkililer ölçümlerde hata olasılığının düşük olduğunu belirtti. Fakat kullanılan sistem fotoğraf çekmediği için, yüksek hızlı aracın ne tür bir araç (otomobil mi motosiklet mi) olduğu ya da bu iki olayın aynı kişiyle bağlantılı olup olmadığı kesin olarak bilinmiyor.

Habere göre belediye güzergah boyunca cihazlar yerleştirmişti. Bu cihazlar sürücülere hızlarını gösteriyor ve verileri kaydediyor, ancak fotoğraf çekmiyor. Dolayısıyla plaka numarasının veya sürücünün kimliğinin belirlenmesi mümkün olmuyor.

Ülkede normalde bu tür bir ihlalin standart cezası 800 Euro; ehliyete iki ceza puanı ve üç ay ehliyetten men. İhlal kasıtlıysa, para cezası 1.600 euroya kadar çıkabiliyor. Ancak mevcut durumda, yasal işlem için yasal bir dayanak yok. Sylt'taki son vaka ise kullanılan teknoloji konusunda tartışma yarattı.

