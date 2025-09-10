Suriye'nin 400 milyar dolarlık yatırım ihtiyacı için Türk ihracatçılar devreye giriyor

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) tarafından 29 Ekim – 1 Kasım 2025 tarihlerinde Şam’da gerçekleştirilecek Milli Katılım Organizasyonu, Türk ihracatçılarının yeniden imar sürecinde iş birliği fırsatlarını değerlendirmeleri açısından büyük önem taşıyor.



Savaşın bıraktığı ağır yıkımın ardından toparlanmaya çalışan Suriye’de, Türk sanayici ve ihracatçıları çok yakından ilgilendiren bir fuar düzenleniyor. Suriye’nin savaş sonrası yeniden yapılanma sürecine yön verecek en önemli uluslararası etkinliklerden biri olan Suriye’nin Yeniden İmarı Uluslararası Fuarı (IMAR 2025), 29 Ekim – 1 Kasım 2025 tarihlerinde Şam Fuar Alanı’nda gerçekleştirilecek. Türk ihracatçıları da bu büyük organizasyonda güçlü bir şekilde yerini almaya hazırlanıyor.



Suriye Sanayi ve Ekonomi Bakanlığı, Enerji Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı sponsorluğunda düzenlenecek fuar, inşaat, altyapı, enerji, sanayi, yenilenebilir enerji, üretim hatları ve gayrimenkul gibi sektörlere odaklanacak.



Savaşın bıraktığı ağır yıkımın ardından Suriye’de halkın yüzde 40’ının konut ihtiyacı bulunurken, altyapının yüzde 68’i kullanılamaz durumda. Ülkedeki 10 bin okul da tamamen ya da kısmen zarar gördü. Bu tablo, gayrimenkul sektöründe yaklaşık 60 milyar dolar, altyapıda ise başlangıç aşamasında 400 milyar dolar düzeyinde bir yatırım ihtiyacına işaret ediyor.



ÇETİN TECDELİOĞLU: “TÜRK İHRACATÇILARI BU SÜREÇTE GÜÇLÜ KATKI SUNACAK”



Suriye’de terörün sona ermesi ve barış ortamının tesis edilmesinin hepimiz için büyük önem taşıdığını belirten İMMİB Koordinatör Başkanı Çetin Tecdelioğlu, “Yeniden imar sürecinde Suriye’nin çok büyük ihtiyaçları olacak. Türk ihracatçıları olarak bilgi birikimimiz ve güçlü üretim kapasitemizle bu süreçte Suriye’nin yanında yer almaya hazırız. İnşaat, enerji, sanayi ve altyapı sektörlerinde sağlayacağımız katkıların hem iki ülke hem de bölge için kalıcı değer yaratacağına inanıyoruz.” dedi.



Fuarın uluslararası yatırımcılar, üreticiler ve karar vericiler için Suriye’nin yeniden yapılanma sürecinde iş birliklerini geliştirecek benzersiz bir platform sunacağına dikkat çeken Tecdelioğlu, İMMİB tarafından 29 Ekim – 1 Kasım 2025 tarihlerinde Şam’da gerçekleştirilecek Milli Katılım Organizasyonu'nun, Türk ihracatçılarının yeniden imar sürecinde iş birliği fırsatlarını değerlendirmeleri açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

