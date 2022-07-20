Kariyer uzmanlarının CV’lerde önemli bulduğu bir grup sosyal beceri var. CNBC’nin haberine göre ABD’de bu yan beceriler işe alım süreçlerinde önemli bir rol oynuyor. ZipRecruiter’ın kurucu ortağı ve CEO’su Ian Siegel bir rapora göre işverenlerin yüzde 93’ünün “kimi işe almak istediklerine ilişkin kararlarında bu tip becerilerin kritik bir rol oynadığını” söylüyor

CareerBuilder’ın pazarlama müdürü Kristin Kelley, “Genel olarak, insanların çok farklı durumlarda, hibrit durumlarda nasıl çalıştıklarını göz önünde bulundurarak bu listede iletişimin çok yüksek olduğunu söyleyebilirim” diyor.

ZipRecruiter, platformunda en çok talep gören sosyal becerilerden bazılarını derledi.

İletişim yetenekleri

Müşteri hizmetleri

Planlama

Zaman yönetimi becerileri

Proje Yönetimi

Analitik düşünme

Bağımsız çalışabilme becerisi

Esneklik

Çalışmaya göre yeni hibrit ve uzaktan çalışma modelleri iletişimin payı oldukça artırmış durumda.