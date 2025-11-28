ARA
  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı banka promosyonu ne kadar? Promosyon ne zaman ödenecek?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez teşkilatında görevli personelin merakla beklediği maaş promosyon ihalesi süreci sonuçlandı. Peki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı banka promosyonu ne kadar? Promosyon ne zaman ödenecek?


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez teşkilatında görevli personelin mali haklarını güçlendirmek amacıyla yürütülen maaş promosyon ihalesi, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın yakından takibiyle sonuçlandırıldı.

 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı banka promosyonu ne kadar?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personeli için Halkbank ile varılan anlaşmanın kesinleşen finansal detayları ve ödeme planı şu şekildedir:

Bakanlıktan yapılan resmî açıklamaya göre, personel, maaş promosyonu kapsamında iki ana kazanıma sahip olacaktır:

Nakit Promosyon Ödemesi:

Miktar: 105.000 TL (Yüz Beş Bin Türk Lirası)

Ödeme Tarihi: Aralık 2025 ayı içerisinde tek seferde nakit olarak yapılacaktır.

Ek Puan Tanımlaması:

Miktar: 15.000 TL değerinde puan

Başlangıç Tarihi: Ocak 2026'dan itibaren, kredi kartı (Paraf) teslim edilen personele tanımlanacaktır.

Toplamda personel başına düşen promosyon miktarı, nakit ve puanlarla birlikte 120.000 TL'ye ulaşmaktadır.

 

Alternatif: Faizsiz Özel Kredi Seçeneği

Nakit promosyon ödemesini almak yerine, ihtiyaç duyan personel için Halkbank tarafından faizsiz özel kredi kullanma imkânı da oluşturulmuştur. Bu seçenek, personelin nakit promosyon hakkını kredi olarak kullanmasına olanak tanımaktadır. 

Halkbank Faizsiz Kredi Tutarları ve Taksit Planı

Vade (Ay)Kredi TutarıAylık Taksit
6 Ay660.000 TL110.000 TL
8 Ay526.000 TL65.750 TL
10 Ay440.000 TL44.000 TL
12 Ay381.000 TL31.750 TL
18 Ay279.000 TL15.500 TL
24 Ay227.000 TL9.458 TL

Bu seçenek, nakit promosyonu tercih etmeyen ve kısa vadede daha yüksek likiditeye ihtiyaç duyan personel için önemli bir finansal kolaylık sağlamaktadır.
