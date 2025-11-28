Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı banka promosyonu ne kadar? Promosyon ne zaman ödenecek?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez teşkilatında görevli personelin mali haklarını güçlendirmek amacıyla yürütülen maaş promosyon ihalesi, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın yakından takibiyle sonuçlandırıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı banka promosyonu ne kadar?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personeli için Halkbank ile varılan anlaşmanın kesinleşen finansal detayları ve ödeme planı şu şekildedir:
Bakanlıktan yapılan resmî açıklamaya göre, personel, maaş promosyonu kapsamında iki ana kazanıma sahip olacaktır:
Nakit Promosyon Ödemesi:
Miktar: 105.000 TL (Yüz Beş Bin Türk Lirası)
Ödeme Tarihi: Aralık 2025 ayı içerisinde tek seferde nakit olarak yapılacaktır.
Ek Puan Tanımlaması:
Miktar: 15.000 TL değerinde puan
Başlangıç Tarihi: Ocak 2026'dan itibaren, kredi kartı (Paraf) teslim edilen personele tanımlanacaktır.
Toplamda personel başına düşen promosyon miktarı, nakit ve puanlarla birlikte 120.000 TL'ye ulaşmaktadır.
Alternatif: Faizsiz Özel Kredi Seçeneği
Nakit promosyon ödemesini almak yerine, ihtiyaç duyan personel için Halkbank tarafından faizsiz özel kredi kullanma imkânı da oluşturulmuştur. Bu seçenek, personelin nakit promosyon hakkını kredi olarak kullanmasına olanak tanımaktadır.
Halkbank Faizsiz Kredi Tutarları ve Taksit Planı
|Vade (Ay)
|Kredi Tutarı
|Aylık Taksit
|6 Ay
|660.000 TL
|110.000 TL
|8 Ay
|526.000 TL
|65.750 TL
|10 Ay
|440.000 TL
|44.000 TL
|12 Ay
|381.000 TL
|31.750 TL
|18 Ay
|279.000 TL
|15.500 TL
|24 Ay
|227.000 TL
|9.458 TL
Bu seçenek, nakit promosyonu tercih etmeyen ve kısa vadede daha yüksek likiditeye ihtiyaç duyan personel için önemli bir finansal kolaylık sağlamaktadır.