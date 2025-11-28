Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı banka promosyonu ne kadar? Promosyon ne zaman ödenecek?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı banka promosyonu ne kadar?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personeli için Halkbank ile varılan anlaşmanın kesinleşen finansal detayları ve ödeme planı şu şekildedir:

Bakanlıktan yapılan resmî açıklamaya göre, personel, maaş promosyonu kapsamında iki ana kazanıma sahip olacaktır:

Nakit Promosyon Ödemesi:

Miktar: 105.000 TL (Yüz Beş Bin Türk Lirası)

Ödeme Tarihi: Aralık 2025 ayı içerisinde tek seferde nakit olarak yapılacaktır.

Ek Puan Tanımlaması:

Miktar: 15.000 TL değerinde puan

Başlangıç Tarihi: Ocak 2026'dan itibaren, kredi kartı (Paraf) teslim edilen personele tanımlanacaktır.

Toplamda personel başına düşen promosyon miktarı, nakit ve puanlarla birlikte 120.000 TL'ye ulaşmaktadır.