  • İBB burs sonuçları açıklandı mı, son durum nedir? İBB bursu ne kadar?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üniversite öğrencilerine sağlanan "Genç Üniversiteli" Eğitim Desteği burs başvuru sonuçları merakla bekleniyor. Peki İBB burs sonuçları açıklandı mı, son durum nedir? İBB bursu ne kadar?


İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) on binlerce üniversite öğrencisine yönelik sağladığı Genç Üniversiteli Eğitim Desteği (yükseköğrenim bursu) başvurularının sona ermesinin ardından, sonuçların açıklanacağı tarih merak konusu oldu. 

İBB burs sonuçları açıklandı mı, son durum nedir?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından sağlanan Genç Üniversiteli Desteği burs başvuru sonuçlarına ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmamış olsa da, geçtiğimiz yıllardaki takvimler sonuçların ne zaman duyurulacağına dair güçlü bir gösterge sunmaktadır.

Beklenti: Sonuçların Aralık 2025 ayı içerisinde açıklanması beklenmektedir.

Geçmiş Yıl Örneği: Geçtiğimiz yıl (2024 dönemi) başvurular 1 Kasım'da tamamlanmış ve sonuçlar 31 Aralık 2024 tarihinde erişime açılmıştı. Bu durum, bu yıl da sonuçların Aralık ayının sonuna doğru açıklanabileceğine işaret etmektedir.

Sonuç Sorgulama Kanalları

Başvurular tamamlandığı için, öğrenciler sonuçları açıklandığı an aşağıdaki resmî kanallar üzerinden öğrenebileceklerdir:

Web Sitesi: https://gencuniversiteli.ibb.istanbul

Mobil Uygulama: İstanbul Senin uygulaması

İletişim Hattı: 153 Çözüm Merkezi

İBB bursu ne kadar? 

KriterMiktar
Desteklenecek Öğrenci Sayısı100.000 üniversite öğrencisi
Öğrenci Başına Destek20.000 TL
Bu Dönem Sağlanacak Toplam Destek2 Milyar TL

İBB tarafından başlatılan bu program kapsamında, bugüne kadar üniversite öğrencilerine sağlanan toplam maddi destek miktarı ise 2 milyar 946 milyon 349 bin 600 TL seviyesine ulaşmıştır.

Bu rakamlar, İBB'nin öğrencilere yönelik sağladığı eğitimin destek kapsamının ne kadar büyük olduğunu açıkça göstermektedir.

