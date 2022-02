Denizli Sanayici ve İşadamları Derneği (DESİAD), Anadolu’nun En Büyük 500 şirketi arasına giren 23 Denizlili firma için ödül töreni gerçekleştirdi.

1994 yılından bu yana sermaye piyasaları alanında bireysel ve kurumsal yatırımcılara hizmet veren İnfo Yatırım ana sponsorluğunda Denizli Sanayici ve İşadamları Derneği (DESİAD)’ın Anadolu 500’de dereceye giren firmalar için düzenlediği “Yereldeki Yüzümüz” ödül töreninde 23 firma ödül aldı.

Denizli Merkez Efendi Kültür Derneği’nde gerçekleşen ödül töreninin açılış konuşmalarını DESİAD Başkanı İbrahim Şenel ve Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp yaparken gazeteci Cem Seymen de ”Yeni Ekonomi Dinamikleri ve Sürdürülebilirlik” konulu bir konuşma gerçekleştirdi.

Ödül alan firmalar

1- Atom Kablo San. ve Tic. A.Ş.

2- AYDEM Yenilenebilir Enerji A.Ş.

3- AYNES Gıda San. ve Tic. A.Ş.

4- CMK Kablo Elektrik Sanayi İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.

5- Denizli Çimento Sanayii Türk A.Ş.

6- Er-bakır Elektrolitik Bakır Mamülleri A.Ş.

7- Erikoğlu Emaye Bakır Tel Sanayii A.Ş.

8- Gamateks Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

9- Kardemir Haddecilik San. ve Tic. A.Ş.

10- Kaynak İplik San. ve Tic. A.Ş.

11- Kımıl Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

12- Kocaer Haddecilik San. ve Tic. A.Ş.

13- Küçüker Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

14- Menderes Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

15- Mercan Kimya San. ve Tic. A.Ş.

16- Ozanteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

17- Özgüven Kablo San. ve Tic. Ltd. A.Ş.

18- Pamukkale Kablo San. ve Tic. A.Ş.

19- Sadık Grubu

20- Seval Kablo Aydınlatma Cihazları

21- Seyran Gıda ve Tic. A.Ş.

22- Sürü Tekstil Konfeksiyon San. ve Tic. Ltd. A.Ş.

23- Uğurlular Tekstil San. ve Tic. A.Ş.