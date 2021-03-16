Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) güncel vaka sayılarını açıkladı.

Haftalık verilere göre her 100 binde en fazla Kovid-19 vakası, Samsun, Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis‘te görüldü. Her 100 binde en az Kovid-19 vakası görülen iller Siirt, Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa ve Batman olarak sıralandı.

Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir’de son 3 haritada değişiklik nasıl oldu? 3 kentte de artış olduğu görülüyor. Özellikle İstanbul’da son haftadaki artış dikkat çekici.

20-26 Şubat Haftası

Ankara 39,84 – İstanbul 89,90 – İzmir 53,42

27 Şubat-5 Mart Haftası

Ankara 54,83 – İstanbul 111,57 – İzmir 66,47

6 Mart-12 Mart Haftası

Ankara 68,53 – İstanbul 178,25 – İzmir 78,57

Tüm illerdeki sıralama için ilgili haberimize bakabilirsiniz.