Anket sonucu: 33 ekonomistin enflasyon tahmini belli oldu

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Aralık'ta Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 0,96 artacağını tahmin etti.


AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Ocak Pazartesi günü açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 33 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin aralıkta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,96 oldu. Ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri yüzde 0,55 ile yüzde 1,24 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 0,96) bir önceki ay yüzde 31,07 olan yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 31'e ineceği öngörülüyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması aralık ayı itibarıyla yüzde 23,33 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda yüzde 0,87 artış göstermişti.

