Sektörel ihracat verilerine göre, ayakkabı grubunun ocak-şubat döneminde deri ve deri ürünleri ihracatından aldığı pay yüzde 63,9 olarak gerçekleşti. Deri ve deri ürünleri ihracatı ilk 2 ayda 311,3 milyon dolar ihracat yaparken, ayakkabının toplam içerisindeki rakamı 199 milyon dolar oldu.

Ocak-şubat döneminde en yüksek ihracat 18,8 milyon dolarla Rusya’ya yapıldı. Yüzde 22,9’luk artışın yaşandığı Rusya, Türkiye’nin ayakkabı ihracatından yüzde 9,4 pay aldı.

Rusya’yı 16 milyon dolarla Almanya, 12,6 milyon dolarla İspanya, 9,5 milyon dolarla İtalya, 8,8 milyon dolarla Irak takip etti.

Libya, Polonya, Romanya, Birleşik Krallık ve Fransa da Türk ayakkabısının en çok ihraç edildiği ilk 10 ülke arasında yer aldı.

Libya’ya ihracat artışı yüzde 208’i geçti

Ocak-şubat döneminde en çok ayakkabı ihracatı yapılan ilk 10 ülke arasında en yüksek artışın görüldüğü ülke yüzde 208,3 ile Libya oldu. Bu ülkeye yapılan ayakkabı satışından 8,62 milyon dolar gelir elde edildi.

İhracat artışı Polonya’da yüzde 156,3, Birleşik Krallık’ta yüzde 70,1, İtalya’da yüzde 56,4 olarak gerçekleşti. AB ülkelerinin (28) Türkiye’nin ayakkabı ihracatından aldığı pay yüzde 40,7 oldu.

“Rusya’ya alternatif yeni pazar arayışındayız”

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin en çok ayakkabı ihracatı yaptığı ülke olan Rusya’nın Ukrayna ile savaşı sonrası bu ülkeye yapılan satışların durma noktasına geldiğini ve kriz masası oluşturduklarını söyledi.

İçten, “Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaş ortamı nedeniyle bu ülkeler için üretilmiş ama ihracatı yapılamamış stok ürünlerin değerlendirilmesi için yeni pazar yerleri ve e-ticaret siteleri ile görüşmeler yapıyoruz. İç piyasada satış hareketliliği yakalamayı hedefliyoruz.” dedi.

Mart sonunda bu yıl 66’ncısı düzenlenecek Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı (AYMOD) için normal şartlarda en yoğun katılımın Rusya bölgesinden olmasını beklediklerini aktaran İçten, bir an önce bitmesini temenni ettiği savaşın devam etmesi halinde bu bölgelerden alım heyetlerinin katılımının az olacağını bildirdi.

Berke İçten, ihracatta önlerini görmek için savaşın gidişatının çok önemli olduğunu kaydederek, “2022 sonunda belirlediğimiz hedeflere ulaşabilmek için temkinli şekilde ilerliyoruz. Sektörümüz halihazırda yeni pazar arayışlarını sürekli olarak devam ettirmektedir.” diye konuştu.