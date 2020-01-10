Aytemiz genel müdürü oldu
Doğan Grubu şirketlerinden Aytemiz’in genel müdürü Erol Varlık oldu.
Varlık, kariyerine BP Petrolleri Akaryakıt Pazarlama Departmanı’nda perakende mağazacılıktan sorumlu iş analisti olarak başladı. 2004 yılında katıldığı BP Akaryakıt satış organizasyonunda sırasıyla Kayseri, Ankara ve Karadeniz bölgelerinde akaryakıt saha müdürü olarak çalıştı. Ardından Güney Avrupa Bölgesi performans ekibinde, İspanya, Portekiz, Fransa, Yunanistan ve Türkiye’den sorumlu raporlama ve konsolidasyon analisti gibi farklı görevler yürüttü.
2006 yılında BP Türkiye ve BP Yunanistan Akaryakıt Planlama Müdürü olarak atanan Varlık, şirkette farklı pozisyonlarda üst düzey yöneticilik yaptı. Varlık, 2016 yılında BP satış direktörlüğü, 2018 yılında ise Avrupa Yatırım Direktörü’ne bağlı olarak BP Türkiye’nin yatırım operasyonları direktörü rollerine atandı.
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