Kripto piyasalar için bir uyarı da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan geldi. Bakan Varank, “Kripto paralar dolandırıcılığa çok müsait bir alan. Risk barındıran kripto para alanını başı boş bırakmayacağız. Kripto paralar konusunda negatiftim ama bugün etkin olduklarını görüyoruz. dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kripto paralara ilişkin olarak dolandırıcılığa uygun bir alan dolduğunu belirtti. Bakan Varank “Risk barındıran kripto para alanını başı boş bırakmayacağız.” dedi.
Varank ayrıca “Kripto paralar konusunda negatiftim ama bugün etkin olduklarını görüyoruz” açıklamasını yaptı.
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Geçtiğimiz hafta Ekonomi Reform Paketi’ni açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan da, “Dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuki altyapısını oluşturacak adımları atıyoruz.” demişti.
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