BDDK'dan banka dışı mali kuruluşlara ilişkin düzenlemeler

BDDK tarafından gerçekleştirilen yönetmelik değişiklikleri bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişiklik ile finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin katılım esasına göre faaliyette bulunmalarını sağlayacak düzenlemeler yapıldı.

Ayrıca, söz konusu şirketlerin kuracakları ya da katılacakları ortaklıklar sadece kredi kuruluşu ve finansal kuruluş olarak sınırlandırıldı.

Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları ile Devralınacak Alacaklara İlişkin İşlemler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik değişikliği ile ise katılım esasına göre faaliyette bulunacak varlık yönetim şirketlerine ilişkin düzenlemeler yapılırken, bilgi sistemlerinin bağımsız denetime tutulması zorunlu kılındı.

Varlık yönetim şirketlerinin devraldıkları alacaklardan dolayı edinmek zorunda kaldıkları iştiraklerin üç yıl içerisinde elden çıkarılmasının da zorunlu tutulduğu yönetmelikte, BDDK'nin denetim ve gözetimine tabi kaynak kuruluşların, kendilerini kontrol eden veya kontrol ettikleri varlık yönetim şirketlerine alacaklarını ihale usulü yöntemi dışında devredilmesi yasaklandı.

Yönetmelikte, takibe düşmemiş alacaklardan sadece altmış günden az gecikmesi olan alacakların varlık yönetim şirketlerine devredilmesi yasaklanırken, finansal tüketicinin korunmasına yönelik olarak varlık yönetim şirketlerini müşteriler ile iletişim kurulabileceği gün ve saatlerde değişiklikler yapıldı.