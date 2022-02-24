ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri operasyon başlatması hakkında “Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya’dır. ABD ve müttefikleri birlik ve kararlılıkla karşılık verecektir.” açıklamasında bulundu. Biden, Ukrayna’ya ve Ukraynalılara yardım sağlamaya devam edeceklerini ve Rusya’ya ağır yaptırımlar uygulayacaklarını duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’nın doğusundaki Donbas’a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Bu gece tüm dünyanın dualarının Ukrayna ile olduğunu belirten Biden, “Putin, felaket bir şekilde can kaybı ve acı getirecek kasti bir savaşı seçti. Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya’dır. ABD ve müttefikleri birlik ve kararlılıkla karşılık verecektir. Dünya, Rusya’dan hesap soracak.” ifadesini kullandı.

Biden, Ukrayna’daki durumu bu gece Beyaz Saray’dan izleyeceğini ve ulusal güvenlik ekibinden düzenli güncellemeler alacağının altını çizerek, “Sabah G7 liderleri ile görüşeceğim ve bunun ardından Rusya’nın Ukrayna’ya, küresel barış ve güvenliğe yönelik bu gereksiz saldırganlığı nedeniyle ABD ve müttefiklerinin yanıtını duyurmak için Amerikan halkına hitap edeceğim.” değerlendirmesinde bulundu.

NATO’ya yönelik herhangi bir saldırının geri püskürtülmesi için NATO müttefikleri ile de yakın temas halinde olacaklarının altını çizen Biden, kendisi ve eşi Jill Biden’ın bu gece Ukrayna’nın “cesur ve gururlu halkı” için dua edeceğini aktardı.

“Rusya’ya ağır yaptırımları uygulayacağız”

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Başbakanı Volodymyr Zelenskiy’in gerçekleştirdiği telefon görüşmesine dair bir not yayımladı.

Yayımlanan nota göre, Biden Rusya’nın haksız askeri operasyonunu kınarken yarın G7 ülkelerinin liderleriyle görüşeceğini söyledi.

ABD ve müttefiklerinin Ukrayna ve Ukrayna halkına yardım sağlamaya devam edeceğini belirten Biden, müttefikleriyle beraber Rusya’ya karşı ağır yaptırımlar açıklayacaklarını duyurdu.