Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Amasya’da en az bir doz aşı olanların oranının yüzde 75’i geçtiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, aşı haritasında maviye geçen Amasya’nın artık düşük riskli iller arasında yer aldığını belirtti.

Bakan Koca, “En az bir doz aşı olanların oranı yüzde 75’in üzerinde. Salgınla mücadelenin kurallarına uyum yüksek. Amasya’yı kutluyoruz. Mavi haberlerimiz çok olsun.” ifadesini kullandı.

AMASYA MAVİYE GEÇTİ.

Amasya artık düşük riskli iller arasında. En az bir doz aşı olanların oranı %75’in üzerinde. Salgınla mücadelenin kurallarına uyum yüksek. Amasya’yı kutluyoruz. Mavi haberlerimiz çok olsun!

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 25, 2021