Kripto varlık servis sağlayıcısı BtcTurk, web sitesindeki erişim kesintisinin sona erdiğini açıkladı.

BtcTurk mobil uygulaması ve web sitesine erişim dün akşamdan bu yana sağlanamıyordu. Platformdan yapılan açıklamada sorunun Microsoft Azure kaynaklı teknik aksaklık nedeniyle yaşandığı ifade edilirken BtcTurk Kurucusu Kerem Tibuk da “Microsoft kaynaklı teknik bir sorun var, arkadaşlar uğraşıyor. Biraz zaman alabilir. Endişelenecek bir durum yok” açıklamasında bulunmuştu.

Kripto varlık servis sağlayıcısı BtcTurk’ten, yeni açıklama geldi. Açıklamada, web sitesindeki erişim kesintisinin sona erdiği duyuruldu.