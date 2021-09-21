Türkiye çelik sektörü son yılların en parlak günlerini yaşıyor. Bu yıl 35 milyon tonluk toplam üretiminin 40 milyon tona çıkması öngörülen sektörde, yeni yatırımı gündeme alan şirketler arasında Habaş, Tosyalı, Yıldız Demir Çelik, Çolakoğlu ve İçdaş gibi isimler yer alıyor.

Pandemi süreci birçok sektörü derinden etkilerken, Türkiye demir-çelik üreticilerine ise güçlü büyüme olarak yansıdı.

ABD ve AB’nin uyguladığı ihracat kotalarının yaşattığı zorluk bir yana pandemi nedeniyle geçen yıl küresel çelik sektörü yüzde 1 daralırken, Türkiye çelik sektörü ise yüzde 6’lık büyüme gerçekleştirdi.

Sektör, 2021’in ilk altı ayında ise yüzde 20 civarında büyüdü ve ihracat değerini yüzde 50 artırdı.

Bu performansıyla dünyada üretimde yedinci sıraya yükselen sektörde, bu yıl üretime dönük yatırımlar ise hızlandı.

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