Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “TBMM, kurucu vasfı ve zengin temsil yelpazesiyle ülkemizin ortak vicdanını da temsil ediyor. Bu çatı altında, teröre bulaşmaması ve hukuka uygun davranması şartıyla her siyasi görüşün yeri, anlamı ve söz hakkı vardır” dedi.

Erdoğan, “AB ve NATO platformlarında yürütülen görüşmelerdeki sözlerini tutmayan Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi’ne hak ettikleri cevapları sahada vermeyi sürdüreceğiz” ifadesini kullandı.

“Yeni rezerv miktarını açıklayacağız” *

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek hem çalışmaları bizzat yerinde görecek hem de yeni rezerv miktarını açıklayacağız” diye konuştu.

Türk Tabipler Birliği’ne tepki *

“Türk Tabipleri Birliği başta olmak üzere diğer meslek kuruşlarındaki sorunlar da artık tahammül edilmez seviyeye ulaşmıştır” diyen Erdoğan, “Ne zamandan beri terörle iç içe olanlar Tabipler Birliği gibi önemli bir kuruluşun başına geçebiliyor? Bunun adı demokratik bir yaklaşım değildir, bunun adı terör örgütlerinin sivil toplum kuruluşlarına adeta el koyması hadisesidir” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eğer dünyada insan hakları varsa, demokrasi varsa ve siz de 30 yıldır bu Minsk üçlüsünün içinde bu sorunu çözmekle görevliyseniz yapmanız gereken nedir, oyalama değil, bu müzakereleri bitirip bu toprakları sahiplerine vermektir” ifadesini kullandı.