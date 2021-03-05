Deri ve deri mamulleri sektörü geçen ay 129 milyon 641 bin dolarlık ihracat gerçekleştirirken, en fazla dış satımı Rusya’ya yaptı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Şubat 2020’de 151 milyon 371 bin dolar olan deri ve deri mamulleri ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 14,4 azalarak 129 milyon 641 bin dolara geriledi.

Sektörün dış satımının 85 milyon 550 milyon dolarına İstanbul imza attı. Söz konusu rakam, deri ve deri mamullerinin toplam ihracatının yüzde 66’sına denk geldi.

En fazla ihracat Rusya’ya

Deri ve deri mamulleri sektörünün en fazla ihracat yaptığı ülke Rusya olarak kayıtlara geçti. Almanya’ya geçen ay 11 milyon 955 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Rusya’yı, 9 milyon 436 bin dolar ile Almanya ve 7 milyon 361 bin dolar ile İtalya takip etti.

Sektörün ihracatının Türkiye’nin toplam ihracatından aldığı pay ise yüzde 0,9 olarak gerçekleşti.

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şenocak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2021 yılı Ocak-Şubat döneminde deri ve deri mamulleri ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 düşüşle 240 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, “Ayakkabı ihracatımız ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 düşüşle 160 milyon dolar oldu. Saraciye ihracatımız yüzde 14 düşüşle 32 milyon dolar, mamul deri ihracatımız yüzde 17 düşüş ile 27 milyon dolar ve deri ve kürk giyim ihracatımız ise yüzde 16 düşüş ile 20 milyon dolar olarak gerçekleşti.” diye konuştu.

Şenocak, şu bilgileri paylaştı:

“Genel ortalamada alt sektörlerimizde ihracatımız düşüşte olmasına karşın Afrika ülkelerine geçen yılın aynı dönemine göre toplamda yüzde 14 artış, Asya ile Okyanusya bölgesine ise yüzde 10 artış kaydettik. Ülkeler bazında ise Fransa ve Hollanda gibi alım gücü yüksek ülkelere pandemiye rağmen toplam deri ve deri mamulleri ihracatımızı arttırdık.

Alt sektörlerimizde ise ayakkabı ihracatımız Nijerya’ya yüzde 42, saraciye ihracatımız Almanya’ya yüzde 10 ve İspanya’ya yüzde 27 artış gösterdi. Mamul deride aynı dönemde Çin’e ihracatımız yüzde 190 arttı. Deri ve kürk konfeksiyon sektörümüzün ihracatı ise İsveç ve Danimarka gibi alım gücü yüksek ülkelere sırasıyla yüzde 51 ve yüzde 185 artış gösterdi.”

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Başkanı Gürkan Gözmen de fiyat istikrarı ve büyümenin iki önemli gösterge olduğunu vurgulayarak, “İhracatçımızın son yıllarda Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki varlığı her geçen dönem pekişiyor. İhracatımızın, dünyada ve ülkemizdeki aşılama programlarının başarıya ulaşmasıyla birlikte sürdürülebilir ivmesini artıracağını tahmin ediyorum.

Türkiye, pandemi sonrasında çok daha güçlü bir ülke olarak yoluna devam edecektir. Antalya’da düzenlediğimiz ve dünyanın dört bir yanından ağırladığımız yabancı alıcılar fuarımıza her geçen yıl daha fazla ilgi gösteriyor. Yıl sonunda sektör ihracatımızın 2020’ye göre yüzde 25-30 oranında artacağını öngörüyorum.” değerlendirmesinde bulundu.