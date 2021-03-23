Zorlu pandemi koşullarına rağmen 2020 yılını bir önceki yıla göre yüzde 65 büyüme ve toplamda 65 milyon TL’lik yatırımla kapatan Dinçer Lojistik, 2021’e hızlı bir giriş yaptı. 2021 yılında yaklaşık 100 milyon TL’lik daha yatırım yapmayı hedefleyen Dinçer Lojistik, yıl sonunda ülke çapında yüzde 100 kendi dağıtım ağıyla hizmet verecek.

Dinçer Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Dinçer, “Tüm taşıma modlarındaki yaygın dağıtım ağımızla birlikte Türkiye’nin 81 iline dağıtım yapan bir firmayız ve Türkiye’de en güçlü oyuncularından biri olmayı hedefliyoruz. Ülkemizin önde gelen markalarıyla uzun vadeli kontratlar dahilinde müşterimize birçok ilde bölgesel depo/bölgesel depo hizmetleriyle ulaşıyor ve bununla birlikte, müşteri talep ve ihtiyaçlarına uygun olarak ilgili il çıkışlı nakliye ve depolama hizmetlerinde, tersine lojistikte, palet lojistiği hizmetlerinde de etkinliğimizi arttırıyoruz” dedi.

Dinçer, şöyle devam etti:

“Müşteri ihtiyaç ve taleplerini çok iyi analiz ederek ve bu taleplerin ileriye yönelik planlamalarını çok iyi organize ederek bu yatırımları gerçekleştirmekteyiz. 2021 yılı itibariyle yapmış olduğumuz depo yatırımlarımızla Türkiye’deki dağıtım hacmimizin yüzde 97’sini kendi filomuz ve kendi dağıtım ağımızla sağlıyoruz. Bu oranı yıl sonunda yüzde 100’e taşımayı hedefliyoruz. Öncelikle hem bölge hem de ülke ekonomisine dolaylı olarak katkı sağlıyoruz. Bu kapsamda 300 adet yeni araç tedarik ettik. Öte yandan 500’e yakın yeni personel alımı gerçekleştirerek istihdamı da destekliyoruz. Şu an 17 il ve 35 farklı lokasyonda müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Yeni açılan bölge depolarımız, transfer merkezlerimiz ve konsolide depolarımızla birlikte, depolama hizmeti alanımız 250 bin m2’den 300 bin m2’ye çıktı. Türkiye’de kimya sektörüne özel ADR’li parsiyel dağıtım ağına sahip tek firma olarak daha etkin, daha hızlı ve daha kaliteli hizmet sunuyoruz.”