Dolar/TL güne nasıl başladı? 28 Temmuz 2025

Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 40,5730'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugün saat 09.40 itibarıyla önceki kapanıştan yüzde 0,1 düşüşle 40,5450'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 47,5460'tan ve sterlin/TL yüzde 0,2 kayıpla 54,4230'dan satılıyor.

Dolar endeksi de yüzde 0,3 artışla 97,9 seviyesinde bulunuyor.

Dünya genelinde ABD'nin gümrük tarifelerinin ekonomiye etkilerine ilişkin soru işaretleri varlığını korurken, ABD yönetiminin ticaret konusunda sağladığı anlaşmalar gelecek döneme yönelik iyimserlikleri artırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Avrupa Birliği (AB) ile ticaret anlaşması görüşmelerini tamamladıklarını ve AB ürünlerine yüzde 15 tarife uygulayacaklarını açıkladı. ABD ile AB arasında sağlanan ticaret anlaşmasıyla risk algısının azalması varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentilerinin, yurt dışında ise ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirtti.