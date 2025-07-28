ARA
DOLAR
40,71
-0,05%
DOLAR
EURO
47,31
0,50%
EURO
GRAM ALTIN
4380,15
0,52%
GRAM ALTIN
BIST 100
11038,32
0,00%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Dolar/TL güne nasıl başladı? 28 Temmuz 2025

Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 40,5450 seviyesinden işlem görüyor.

28 Temmuz 2025 | 09:58
Dolar/TL güne nasıl başladı? 28 Temmuz 2025

Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 40,5730'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugün saat 09.40 itibarıyla önceki kapanıştan yüzde 0,1 düşüşle 40,5450'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 47,5460'tan ve sterlin/TL yüzde 0,2 kayıpla 54,4230'dan satılıyor.

Dolar endeksi de yüzde 0,3 artışla 97,9 seviyesinde bulunuyor.

Dünya genelinde ABD'nin gümrük tarifelerinin ekonomiye etkilerine ilişkin soru işaretleri varlığını korurken, ABD yönetiminin ticaret konusunda sağladığı anlaşmalar gelecek döneme yönelik iyimserlikleri artırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Avrupa Birliği (AB) ile ticaret anlaşması görüşmelerini tamamladıklarını ve AB ürünlerine yüzde 15 tarife uygulayacaklarını açıkladı. ABD ile AB arasında sağlanan ticaret anlaşmasıyla risk algısının azalması varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentilerinin, yurt dışında ise ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirtti.

İlgili Haberler
Küresel piyasalarda ABD-AB etkisi
Küresel piyasalarda ABD-AB etkisi
Bakır fiyatlarında kritik yükseliş: Neden artıyor?
Bakır fiyatlarında kritik yükseliş: Neden artıyor?
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL