Dünya kompozit sektörü İstanbul’da buluşuyor

Dünya kompozit sektörü 10-12 Ekim 2024 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek 6. Uluslararası Kompozit Fuarı- MEET4COMPOSITE'te bir araya geliyor. Türkiye’nin kompozit alanındaki tek fuarını, dünyanın birçok noktasından gelecek 10.000’e yakın profesyonelin ziyaret etmesi bekleniyor. Kompozit Sanayicileri Derneği ile ED Fuarcılık tarafından 6 bin 500 metrekarelik alanda organize edilen fuarda, uluslararası katılımcıların yanı sıra, uluslararası kompozit üreticileri ve satın almacıları, sektörün önde gelen ham madde üreticileri ve STK’ları ile birçok teknoloji firması yerlerini alacak.

AVRUPA’NIN EN BÜYÜK İKİNCİ FUARI

Türkiye’de 3 milyar dolarlık büyüklüğe sahip kompozit sektörünün buluşma noktası olan fuarın Avrupa’da en büyük ikinci fuar olduğunu dile getiren Kompozit Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Çamurdan, “Avrupa’nın en büyük kompozit fuarı olan JEC’ten sonra fuarımız en büyük ikinci fuar konumunda. 20’den fazla ülkeden uluslararası katılımcı ve ziyaretçi fuarımızda yer alacak. Derneğimiz, kompozit sektörü ile ilgili yasa ve yönetmelik konusunda Avrupa’da kanun yapıcıları etkileyen konumda olan Avrupa Kompozit Sanayicileri Federasyonu (EuCIA)’nun üyesi. Kompozit Sanayicileri Derneği olarak, biz de bu federasyonun yönetiminde yer alıyoruz. Aynı zamanda federasyonun yönetiminde yer alan 9 ülkeden biri olarak, Türkiye’nin karar verici konumda olmasını sağlıyoruz. EuCIA da fuarımıza bir stantla katılım sağlayacak, EuCIA Başkanı fuar sırasında düzenlenecek Sürdürülebilirlik Paneli’nde bir konuşma yapacak, federasyonun yönetim kurulu toplantısı da yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla İstanbul’da düzenlenecek.” dedi.

DÜNYANIN DÖRT BİR TARAFINA İHRACAT

Avrupa kompozit sektöründe ikinci büyük ülkenin Türkiye olduğunu kaydeden Ali Çamurdan, “Ülkemizdeki kompozit sektörünün büyüme hızı, dünya ortalama büyüme hızından yüksek. Dünyada değişimi de beraberinde getiren İHA ve SİHA’ların üretiminde de çok önemli bir noktadayız. Denizcilik sektöründen otomotive, enerjiden inşaata kadar her alanda varız. Ülkemizin hedefi olan katma değerli üretim ve ihracat için de kompozite ihtiyaç var. Savunma sanayi ve enerjide son yıllarda atağa kalkan Türkiye’nin arkasında büyük bir güç olarak yer alıyoruz. Kompozit sektörü olarak Türkiye’nin kilogram başına ortalama ihracatının 11 katı bir ortalamaya sahibiz. Türkiye’de üretilen kompozit malzemeler; Çin’den ABD’ye, İngiltere’den Hindistan’a kadar dünyanın dört bir tarafına ihraç ediliyor. Ülkemizde kompozit malzemenin ana girdileri olan cam elyafı, karbon elyafı ve reçine üretimi yapılıyor. Bu büyük bir imkân. Küresel ölçekte faaliyet gösteren çok nitelikli kompozit malzeme sanayicilerimiz var. Bu sinerji sayesinde ülke olarak kompozit üssü haline geldik. Bu bağlamda, fuarımızı uluslararası boyuta taşıdık. Tedarik güvencesinin çok önem kazandığı bu günlerde yurt dışından yüksek katılım bekliyoruz.” diye konuştu.

FUAR SÜRESİNCE KONFERANSLAR DÜZENLENECEK

Kompozit Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Kutluğ ise, “Bu yıl fuarımızı 6’ncı kez kompozit sektörünü temsil eden tek dernek olarak düzenliyoruz. Son 10 yıldır fuarımızı ‘Türk Kompozit Zirvesi’ adı altında, Türkiye’nin kompozit alanındaki tek fuarı olarak gerçekleştirdik. Ancak, başarılı on yıldan sonra küresel bir yolculuğa adım atarak Türk Kompozit Zirvesi’ni, ‘MEET4COMPOSITE’ markasına dönüştürdük. Bu dönüşümle birlikte, Türk Kompozit Zirvesi bölgesel köklerinin ötesine geçerek, gerçek anlamda uluslararası bir kompozit fuarına dönüştü. Fuarımızda ham madde üreticilerinden ara mamul ve nihai ürün üreticilerine, yerli ve uluslararası derneklerden distribütörlere kadar sektörün tüm paydaşları yer alacak. 100’den fazla firma 20’den fazla ülkeden 10 bine yakın yerli ve uluslararası ziyaretçi hazır bulunacak. Fuar içerisinde çeşitli sunum ve forumlar da düzenleyeceğiz. Uluslararası konuşmacıların yer aldığı forumlarda sektörümüzün geleceğini de değerlendireceğiz. Düzenlenecek ‘Yapıda Kompozit Forumu’nda yapılarda kompozitin kullanımı ve yapısal güçlendirmeye çok disiplinli bakılarak dünyadan örnekler konuşulacak. Sürdürülebilirlik Forumu ile sürdürülebilirlik konusunda sektörümüzün geleceğini değerlendireceğiz. Üniversite öğrencileri ve insan kaynakları firmalarıyla etkinlikler düzenlenecek. Ayrıca, Avrupa Kompozit Sanayicileri Federasyonu (EuCIA)’na bu yıl katılan Polonya Kompozit Sanayicileri Derneği de Türkiye’de olacak. EuCIA ve HUKD arasında iş birliği anlaşması için de imza töreni düzenleyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE EKONOMİSİNE VE TURİZME KATKI

Kompozit sektörünün Türkiye için çok önemli olduğuna vurgu yapan ED Fuarcılık Kurucu Ortağı Dilek Soydan da, “2022’de Türk Kompozit Fuarı ile başlayan partnerliğimiz, bu yıl ‘MEET4COMPOSITE’ fuarıyla daha da büyüyerek devam ediyor. ED Fuarcılık’ın tecrübeleri ve derneğin geçmişten gelen sektör bilgisinin kuvvetli gücüyle sektöre yön verdiğimizi söyleyebiliriz. Fuarın, Harbiye’deki İstanbul Kongre Merkezi’nde olmasının sebeplerinden biri de kongre merkezinin kolay ulaşılabilir olması. Sadece aracıyla gelen değil, birçok farklı yoldan toplu taşımayla rahat ulaşılabilir bir lokasyondayız. İstanbul Kongre Merkezi (ICC) de bu tip organizasyonlar için katılımcılara ve ziyaretçilere çok fazla fayda sunuyor. Bu da bizler için çok kıymetli. Türkiye’nin en prestijli mekanlarından birinde dünya kompozit sektörünü buluşturmak istedik. Milyarlarca dolarlık büyüklüğe sahip Türk kompozit sektörünün buluştuğu bu fuar ile İstanbul ekonomisine ve turizmine de büyük bir katkı sunulacak.” diye konuştu.

