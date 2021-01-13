Dünyanın en güçlü pasaportları listesinde Japonya zirvede, Türkiye ise iki sıra geriledi.

2006’dan bu yana yayımlanan ve gerçek zamanlı olarak güncellenen Henley Pasaport Endeksi Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) verilerini temel alıyor. Endeks 199 ülkenin pasaportunu ve 227 yeri kapsıyor.

Dünyanın en güçlü pasaportları sıralamasında Türkiye bir önceki yıla göre iki sıra birden gerileyerek 53’üncü oldu. Endekse göre, Türkiye pasaportuyla 110 ülkeye vizesiz girilebiliyor. 2020’de bu sayı 111’di.

ABD pasaportu yedinci sıraya geriledi

BBC Türkçe’de yer alan habere göre endeksin ilk sıralarında daha önce AB ülkeleri, İngiltere ve ABD’nin hakimiyeti vardı. Ancak son yıllarda Asya-Pasifik ülkeleri öne geçti. Son yedi yıl içinde ABD pasaportu birincilikten yedinciliğe geriledi.

1. İlk 10 sırada yer alan ülkeler ve vatandaşlarının vizesiz girebildikleri ülke sayıları Önceki Sonraki