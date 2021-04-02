AK Parti’nin, ekonomiye ilişkin yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.
AK Parti milletvekillerinin verdiği kanun teklifine göre, yiyecek içecek sektöründeki işyerlerinin Nisan ve Mayıs aylarında ilişkin sosyal güvenlik primleri işsizlik sigortası fonundan karşılanacak.
Yiyecek içecek sektöründe çalışıp Nisan Mayıs aylarında ücretsiz izne ayrılanlara 1500 TL ödenecek. Kurumlar vergisi 2021 yılı için yuzde 25, 2022 yılı için yüzde 23 olacak.
Çiftçilerin tarım kredi kooperatifine olan borçları yapılandırılacak.
Kurumlar Vergisi oranı 2021 yılı kurum kazançları için yüzde 25, 2022 yılı kurum kazançları için ise yüzde 23 oranında uygulanacak.
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