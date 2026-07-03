AB'den tarihi savunma yatırımı: 5 dev proje için düğmeye basıldı

Avrupa Birliği (AB), artan güvenlik tehditleri karşısında savunma sanayisinde ortak üretimi artıracak yeni bir adım attı. Avrupa Komisyonu, üye ülkelerin birlikte geliştireceği 5 büyük savunma projesini içeren yeni planını duyurdu. İHA sistemlerinden hava savunmasına, uzay teknolojilerinden deniz güvenliğine kadar birçok stratejik alanı kapsayan projeler için 2036 yılına kadar yaklaşık 190 milyar euro yatırım öngörülüyor.

AB savunma sanayisinde vites yükseltti

AB Komisyonu, üye ülkelerin temel askeri sistemleri birlikte geliştirerek savunma kapasitelerini güçlendirmelerine yardımcı olmak amacıyla Avrupa Ortak Çıkar Savunma Projeleri (EDPCI) adı altında 5 yeni büyük ölçekli proje önerdiğini açıkladı.

Açıklamada, söz konusu projelerin İHA ve İHA karşıtı sistemler, deniz ve deniz tabanı güvenliği, uzay, hava ve füze savunması ile AB'nin doğu sınırının güvenliğinin güçlendirilmesi olmak üzere, 5 öncelikli alana odaklandığı belirtildi.

Ortak üretimle maliyetlerin düşürülmesi hedefleniyor

Projelerin, tek tek ülkelerin geliştirmesinin maliyetli ve karmaşık olduğu stratejik askeri sistemlerin ortak üretimine imkan sağlayacağı ifade edilen açıklamada, uzun vadeli iş birliği sayesinde Avrupa savunma sanayisinin güçlendirilmesinin, üretim kapasitesinin artırılmasının ve AB'nin ortak güvenlik tehditlerine karşı daha hazırlıklı hale getirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

İlk etapta 325 milyon euro ayrıldı

Açıklamada, AB'nin 1,5 milyar avroluk Avrupa Savunma Sanayisi Programı (EDIP) kapsamında projelerin kurulması ve ilk aşamalarının desteklenmesi için 325 milyon avro kaynak ayrıldığına işaret edildi.

AB Komisyonunun hesaplamalarına göre, 5 projenin toplam yatırım büyüklüğü 2036 yılına kadar yaklaşık 190 milyar avroyu buluyor.

Yürürlüğe girmesi için onay bekleniyor

AB Komisyonu teklifinin yürürlüğe girebilmesi için AB Konseyinin onayı gerekiyor.

Onayın ardından projeler, Avrupa Savunma Sanayisi Programı kapsamındaki AB fonlarından yararlanabilecek ve ilerleyen dönemde Avrupa Rekabetçilik Fonundan da ilave finansman alma imkanına kavuşacak.