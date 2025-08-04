ARA
"Enflasyon 44 ayın en düşük seviyesinde"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Temel önceliğimiz olan kalıcı fiyat istikrarını sağlamak için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

04 Ağustos 2025 | 10:42
Son Güncellenme: 04 Ağustos 2025 | 10:43
Temmuz 2025 enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Şimşek de verileri değerlendirdi.

Şimşek'in açıklamaları şöyle:

"Enflasyon 44 ayın en düşük seviyesinde.

Aylık enflasyon temmuzda geçici ve dönemsel etkilerle yüzde 2,06 gerçekleşirken yıllık enflasyon son 12 ayda 28,3 puan düşüşle yüzde 33,5’e geriledi.

Yıllık gıda enflasyonu yüzde 28, temel mal enflasyonu yüzde 20,7 oldu. Hizmet enflasyonu üç yılı aşkın sürenin ardından ilk kez yüzde 50’nin altına indi.

Dezenflasyon süreci hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemektedir. Yıl sonunda enflasyonun TCMB’nin tahmin aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz.

Enflasyondaki düşüş, öngörülebilirliği artırarak yurtiçi finansal koşulların ve yatırım ortamının daha da iyileşmesine katkı sağlayacaktır.

Temel önceliğimiz olan kalıcı fiyat istikrarını sağlamak için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."

