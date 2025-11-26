Lenovo, 2. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

Küresel alanda 2025-2026 mali yılın ikinci çeyreğine ait finansal rakamlarını açıklayan Lenovo, rekor bir performans sergiledi. Tüm iş gruplarında çift haneli büyüme kaydeden Lenovo, yapay zeka odaklı gelir payını bir yıl içinde %30 artırdı. Yapay zeka sunucuları, PC’ler, akıllı telefonlar ve yapay zeka hizmetleri bu büyümenin lokomotifi oldu. Intelligent Devices Group (IDG), bu stratejinin merkezinde yer aldı.

Lenovo’nun IDG geliri yıllık bazda %12 artışla 15,1 milyar ABD dolarına çıktı. Küresel PC pazar payı %25,6 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Yapay zeka PC satışlarının payı ise %33’e yükselerek, cihazlardan elde edilen gelir payı 17 puan arttı ve %36’ya yükseldi. Böylelikle Lenovo, Windows AI PC segmentinde dünya lideri konumuna geldi. Motorola akıllı telefonların satışında da rekor adetlere ulaşıldı.

Kişisel ve kurumsal yapay zekâda yeni dönem

Lenovo’nun başarısı hakkında konuşan Lenovo Başkanı ve CEO’su Yuanqing Yang, “Yapay zekânın ilerleme sürecini hızlandırırken, bireysel ve kurumsal AI çözümlerinde önemli ilerlemeler kaydettik. Global ve lokal modelimiz sayesinde belirsizliklere rağmen büyümeye devam ederken, hibrit yapay zekânın sunduğu büyük fırsatları da hızla değerlendiriyoruz. Hedefimiz hem bireyler hem de kurumlar için yapay zekâyı gerçekten kişisel ve erişilebilir kılmak” dedi.

Ülkemizin dijitalleşme yolculuğunu desteklemeyi sürdüreceğiz

Lenovo Türkiye kurumsal ve bireysel pazarda istikrarlı büyümesini sürdürürken, AI PC dönüşümünde de ülkenin en güçlü oyuncularından biri olan konumunu daha da sağlamlaştırdı. Bu doğrultuda Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu “Yılının ikinci çeyreği, Lenovo Türkiye olarak pazarın geneline ve yapay zekâ odaklı dönüşüme öncülük ettiğimiz güçlü bir dönem oldu. IDC sonuçlarına göre toplam PC pazarında %25,8 payla liderliğimizi pekiştirmemiz; tüketici segmentinden KOBİ’ye, büyük ölçekli işletmelerden kamuya kadar tüm kategorilerde birinci sıraya yerleşmemiz bizim için büyük bir gurur kaynağı. Bu başarı, yalnızca ürün portföyümüzün gücünü değil, aynı zamanda müşterilerimize sunduğumuz güveni, hizmet kalitesini ve Türkiye ekibimizin istikrarlı performansını yansıtıyor. Yapay zekânın iş ve günlük yaşamın merkezine hızla yerleştiği bu dönemde Lenovo olarak vizyonumuz çok daha büyük: AI’yı herkes için erişilebilir ve kişisel hâle getirmek. AI PC’ler, hibrit altyapı çözümleri ve kurumsal yapay zekâ uygulamalarımızla Türkiye’de bu dönüşümün gerçek anlamda yaşanmasını sağlayan marka olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimizin rekabet gücünü artıran, ülkemizin dijitalleşme yolculuğunu destekleyen yatırımlara ve yeniliklere hız kesmeden devam edeceğiz” diye belirtti.