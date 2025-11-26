Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası Aralık ayı kararı ne olur?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı 2025, piyasalarda merakla bekleniyor. Para Politikası Kurulu (PPK) tarafından alınacak olan MB faiz kararı, iç piyasalarda önemli rol oynayacak. Geçtiğimiz ay Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun toplantısından 100 baz puanlık faiz indirimi kararı çıktı.
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı takvime göre, Kasım ayında Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı yapılmayacak.
Bu durumda, yılın son ve en kritik faiz kararı toplantısı şu tarihte gerçekleştirilecek:
Toplantı Tarihi: 11 Aralık 2025 Perşembe
Kararın Açıklanma Saati: 14:00
Aralık 2025 Faiz Kararı Beklentisi
Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi verileri, piyasaların Aralık ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından beklentisini açıkça göstermektedir.
Anket sonuçlarına göre, piyasa katılımcılarının TCMB politika faizine ilişkin beklentisi şu şekildedir:
Aralık PPK Toplantısı Faiz Beklentisi: Ankette, TCMB politika faizinin Aralık ayında %38,28 seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir.
Mevcut politika faizinin %39,5 olduğu düşünüldüğünde, bu beklenti; piyasaların Aralık toplantısında 100 ila 125 baz puan arasında bir faiz indirimi daha beklediği anlamına gelmektedir.
Cari Ay Sonu Gecelik Faiz Beklentisi
Anket ayrıca, BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda cari ay sonu (Kasım 2025 sonu) için beklenen gecelik faiz oranının da bir önceki ankete göre yükseldiğini göstermektedir:
Kasım Ayı Sonu Gecelik Faiz Beklentisi: %39,35 (Önceki ankette %39,15 idi).