Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası Aralık ayı kararı ne olur?

Aralık 2025 Faiz Kararı Beklentisi

Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi verileri, piyasaların Aralık ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından beklentisini açıkça göstermektedir.

Anket sonuçlarına göre, piyasa katılımcılarının TCMB politika faizine ilişkin beklentisi şu şekildedir:

Aralık PPK Toplantısı Faiz Beklentisi: Ankette, TCMB politika faizinin Aralık ayında %38,28 seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir.

Mevcut politika faizinin %39,5 olduğu düşünüldüğünde, bu beklenti; piyasaların Aralık toplantısında 100 ila 125 baz puan arasında bir faiz indirimi daha beklediği anlamına gelmektedir.

Cari Ay Sonu Gecelik Faiz Beklentisi

Anket ayrıca, BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda cari ay sonu (Kasım 2025 sonu) için beklenen gecelik faiz oranının da bir önceki ankete göre yükseldiğini göstermektedir:

Kasım Ayı Sonu Gecelik Faiz Beklentisi: %39,35 (Önceki ankette %39,15 idi).