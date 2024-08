Ferdi Kadıoğlu, Süper Lig'den en yüksek bedelle transfer olan yerli oyuncu oldu

Fenerbahçe, milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun 30 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonusla Brighton'a transfer olduğunu duyurdu. Fenerbahçe Kulübü, Ferdi Kadıoğlu'nun olası sonraki satışından da yüzde 10 pay alacağını açıkladı.

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle: Profesyonel Futbolcumuz Ferdi Erenay Kadıoğlu'nun İngiliz Kulübü The Brighton and Hove Albion FC'ye, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 30.000.000 Avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri The Brighton and Hove Albion FC tarafından ödenecektir. Transfer bedeline ilaveten, Futbolcunun performansına bağlı olarak The Brighton and Hove Albion FC tarafından, Kulübümüze azami 5.000.000 Avro bonus bedeli ödenecektir. Ayrıca, Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; The Brighton and Hove Albion FC'nin elde edeceği transfer bedelinin %10'u sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödenecektir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

EN YÜKSEK BEDELLİ YERLİ OYUNCU OLDU

Ferdi Kadıoğlu bu transferle birlikte Süper Lig'den en yüksek bedelle transfer olan yerli oyuncu oldu. TransferMarkt'a göre Süper Lig'den yapılan en yüksek bedelli transferler şöyle:



Brighton'ın en pahalı transferleri arasına girdi

NTV Spor'un haberine göre başarılı futbolcu Brighton tarihinin en pahalı 5. transferi oldu.

Brighton'ın en pahalı transferleri şu şekilde:

Georginio Rutter - 46.7 milyon euro

Yankuba Minteh - 35 milyon euro

Mats Wieffer - 32 milyon euro

Brajan Gruda - 31.5 milyon euro

Ferdi Kadıoğlu - 30 milyon euro