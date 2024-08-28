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Ferdi Kadıoğlu, Süper Lig'den en yüksek bedelle transfer olan yerli oyuncu oldu

Fenerbahçe dün akşam KAP'a yaptığı açıklamada milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'a transfer olduğunu duyurdu; transfer detayları paylaşıldı.

28 Ağustos 2024 | 00:29
Son Güncellenme: 28 Ağustos 2024 | 01:12
Ferdi Kadıoğlu, Süper Lig'den en yüksek bedelle transfer olan yerli oyuncu oldu

Fenerbahçe, milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun 30 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonusla Brighton'a transfer olduğunu duyurdu. Fenerbahçe Kulübü, Ferdi Kadıoğlu'nun olası sonraki satışından da yüzde 10 pay alacağını açıkladı.

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle: Profesyonel Futbolcumuz Ferdi Erenay Kadıoğlu'nun İngiliz Kulübü The Brighton and Hove Albion FC'ye, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 30.000.000 Avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri The Brighton and Hove Albion FC tarafından ödenecektir. Transfer bedeline ilaveten, Futbolcunun performansına bağlı olarak The Brighton and Hove Albion FC tarafından, Kulübümüze azami 5.000.000 Avro bonus bedeli ödenecektir. Ayrıca, Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; The Brighton and Hove Albion FC'nin elde edeceği transfer bedelinin %10'u sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödenecektir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

EN YÜKSEK BEDELLİ YERLİ OYUNCU OLDU

Ferdi Kadıoğlu bu transferle birlikte Süper Lig'den en yüksek bedelle transfer olan yerli oyuncu oldu. TransferMarkt'a göre Süper Lig'den yapılan en yüksek bedelli transferler şöyle:


Brighton'ın en pahalı transferleri arasına girdi

NTV Spor'un haberine göre başarılı futbolcu Brighton tarihinin en pahalı 5. transferi oldu.

Brighton'ın en pahalı transferleri şu şekilde:

  • Georginio Rutter - 46.7 milyon euro
  • Yankuba Minteh - 35 milyon euro
  • Mats Wieffer - 32 milyon euro
  • Brajan Gruda - 31.5 milyon euro
  • Ferdi Kadıoğlu - 30 milyon euro



 

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Borsa günü yükselişle tamamladı: Yarın hangi veriler var?
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket
Kardemir'den geri alım açıklaması
Borsa şirketlerinden son haberler (Bugün 08.30'a kadar)
Matriks (MTRKS) temettü ödeme tarihi
Galata Wind (GWIND) temettü ödeme tarihi
Borsada dün geri alım yapan 5 şirket (26 Ağustos)
Borsada salı günü iki şirket temettü dağıtacak (27 Ağustos)
Borsada bu hafta temettü dağıtan 6 şirket
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (24.08.2024)
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