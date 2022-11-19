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Fitch, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti

19 Kasım 2022 | 09:20
Son Güncellenme: 01 Aralık 2022 | 00:10
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Fitch, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti




Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B" ve not görünümünü "negatif" olarak korudu.

Fitch'ten yapılan açıklamada, Türkiye'nin kredi notu ile not görünümünün teyit edildiği belirtildi.

Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para ihraççı temerrüt notunun "B" ve not görünümünün "negatif" olarak teyit edildiği bildirildi.

Açıklamada, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 5,6, 2023'te yüzde 2,9 büyümesinin beklendiği, ortalama yıllık enflasyon tahmininin ise bu yıl için yüzde 72,5, 2023 için yüzde 59 olduğu ifade edildi.

Fitch, eylül ayında yaptığı tahminde, Türkiye'nin bu yıl yüzde 5,2, 2023'te yüzde 3 büyüyeceğini öngörmüştü.

Açıklamada, turizm gelirlerinin beklentilerin üzerinde olması ve devam eden ihracat artışının ithalattaki enerji kaynaklı yükselişi sınırlamaya yardımcı olduğu belirtilerek, cari açığın 2022'de Gayrisafi Yurtiçi Hasılanın (GSYH) yüzde 6,1'ine ve 2023'te yüzde 4,3'üne denk gelmesinin beklendiği kaydedildi.


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