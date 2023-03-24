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Geleceğin kadın yöneticilerini yetiştirecek

Teknik deri ve kaplamalı kumaş üretiminde Türkiye ve bölgesinin lider tedarikçisi olan Flokser Tekstil, üretim hayatında kadın iş gücünü desteklediği projelerine yenisini ekledi.

24 Mart 2023 | 14:36
Son Güncellenme: 24 Mart 2023 | 14:40
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Geleceğin kadın yöneticilerini yetiştirecek

Flokser Tekstil, binlerce kız ve erkek öğrencinin eğitimine katkı sunduğu “Dijital Dünyada Kişisel Gelişim ve Mesleki Gelişim Projesi” kapsamında şimdi de geleceğin kadın yöneticilerini yetiştirmeye hazırlanıyor. Flokser Tekstil, böylece kız öğrencilere liderlik becerisi kazandırma ve özgüven aşılamaya odaklanıyor.

“Liderlik gelişimine yönelik bilgi ve beceri kazandıracak”

Flokser Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Aysim Tükek Ütebay “Projemizin içeriği, kız öğrencilerimizin mesleki ve kişisel gelişimlerini artırmaya yönelik gereken bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazandırma çerçevesine dayanıyor. Böylece gelecekte liderlik yönü güçlü, özgüven sahibi ve yetenekleri ekseninde gelecek vaat eden mesleklere yönelen kadın yöneticilerimizin çoğalmasına katkı sağlayacağız. Projemizde birçok mesleki lise ve üniversite ile iş birlikleri yapmayı da planlıyoruz” dedi.

Gerek iş gerekse sosyal hayatta güçlü kadınların artmasının ancak onların cesaretlendirilmesi ile mümkün olduğunun altını çizen Aysim Tükek Ütebay “Türkiye ve dünyanın geleceğinde ekonomik kalkınmayı sürdürülebilir kılma konusunda kadınların ekonomiye katılımı olmazsa olmaz bir öneme sahip. Bu anlamda Flokser Tekstil olarak projemiz ile çok sayıda genç kızımızın başarılı birer kariyere sahip olduklarını görmek bizleri onurlandıracak” diye konuştu.

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